Le pagelle del Liverpool - Fabinho a tutto campo, Salah che errore!

Risultato finale: Barcellona-Liverpool 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 6 - Poco può sulle reti del Barcellona, per il resto nessun errore decisivo.

Gomez 5.5 - Spinge appena può, non sempre lucido in fase difensiva.

Van Dijk 5 - Uno dei migliori in tutta la stagione, incappa in una serata negativa, ma che non inficia il suo valore.

Matip 5.5 - Si fa saltare fin troppo facilmente in più di un'occasione. Potrebbe far meglio.

Fabinho 6.5 - Per più di un'ora gioca una grande gara, si disunisce un po' nel finale.

Wijnaldum 6 - Gioca da trequartista, attento, non si risparmia nei contrasti: a corrente alternata per più di un'ora, esce stremato. (dal 79' Firmino s.v.- ).

Milner 5.5 - Tanti palloni recuperati, velocizza e diminuisce l'intensità del gioco a proprio piacimento. Parte bene, ma sbaglia due buone occasioni, alla fine pesanti per la gara. (dall'85' Origi s.v.- ).

Keita s.v.- Deve lasciare il terreno di gioco dopo metà primo tempo per un fastidio all'inguine. (dal 23' Henderson 6 - Gioca fino a metà ripresa ad ottimo livello con lanci e contrasti efficaci. Anche lui fatica nel finale.

Robertson 6 - Spinge in attacco, match dispendioso, poco reattivo in occasione del secondo gol.

Mané 6 - Nel primo tempo un tiro e pochi lampi. Nella ripresa non riesce a lasciare il segno.

Salah 5.5 - Fa a sportellate più volte con la difesa del Barcellona, ma ne esce sconfitto. Tanta classe, sfiora anche il gol, ma l'errore dopo il 3-0 è grave e ne abbassa, purtroppo, il voto.