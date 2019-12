Le pagelle del Liverpool - Firmino mattatore, Alexander-Arnold una freccia

Risultato finale: Leicester-Liverpool 0-4

Alisson 6 - Regista arretrato dei Reds e libero aggiunto della retroguardia di Klopp. Nessun problema per il brasiliano nella serata del King Power Stadium.

Alexander-Arnold 7,5 - Fra i migliori esterni destri in circolazione. Non a casa due gol nascono da suoi cross deliziosi verso il centro dell’area. Alla fine mette anche la firma sul match con un preciso diagonale.

Van Dijk 6,5 - Stringe Vardy nella morsa insieme a Gomez. Gara di autorità e senza grossi sussulti.

Gomez 6,5 - Preciso nelle chiusure su Vardy e sugli attaccanti esterni del Leicester. Si fa trovare sempre al momento giusto al posto giusto.

Robertson 6,5 - Alza il proprio baricentro alla ricerca della linea del fondo nel tentativo di mettere in difficoltà Ricardo Pereira.

Keita 7 - Grande qualità per il centrocampista che tenta molte discese alla ricerca dell’area di rigore con giocate da urlo.

Henderson 7 - Imposta la manovra come sempre con grande freddezza e grande qualità. Padrone del centrocampo.

Wijnaldum 7 - Vince tutti i contrasti in mediana. Mette in mostra il suo solito strapotere fisico.

Salah 6 - Non è particolarmente ispirato questa sera. Prova a far valere la sua velocità dialogando i compagni di squadra (Dal 70’ Origi 6 - Venti minuti in cui lo strapotere dei Reds diventa sempre più evidente).

Firmino 8 - Nel segno della continuità. Suo il gol che decide il Mondiale per Club, suo il gol del vantaggio in una gara delicata e complicata come quella di Leicester. Nella ripresa arriva la ciliegina sulla torta con la rete che vale la doppietta.

Mané 6,5 - Ricardo Pereira gli sbarra la strada allora lui gioca di sponda per i compagni: da una di queste nasce il poker di Alexander-Arnold.