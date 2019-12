Le pagelle del Liverpool - Gol Mondiale di Firmino, Mané trova il coniglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale

Liverpool - Flamengo 1-0

99' Firmino

Alisson 6 - Primo tempo a riposo, nel secondo comincia rispondendo alla grande su Gabigol. Forse si sente in colpa, e prova a farglielo fare con una frittata, ma si salva in qualche modo, soprattutto ringraziando i suoi compagni della difesa.

Alexander-Arnold 6,5 - Sfiora il gol dopo cinque minuti con una gran conclusione da fuori area: fa la barba al palo. Spinge decisamente di più in fascia rispetto a Robertson, ed anche nel secondo tempo si affaccia al tiro. Solita sicurezza nel fare da stantuffo. Fa pesare meno l'assenza degli attaccanti.

Gomez 6 - La velocità di Bruno Henrique gli crea qualche grattacapo di troppo, tanto che Klopp decide di invertire la posizione dei suoi due centrali. Dopo l'intervallo torna dov'era, e i problemi difensivi scompaiono all'improvviso.

Van Dijk 6 - Fisicamente pare un filo rallentato, ma compensa con le sue grandi letture. Si affaccia anche un paio di volte in avanti su corner nei 90 minuti, senza precisione. Potrebbe pure segnare nei supplementari: manca di killer instinct.

Robertson 5,5 - Non fornisce la spinta cui ci ha abituato in questa fase della carriera. Arriva raramente al cross, grazie anche al buon presidio sulle fasce da parte dei giocatori di Jesus. La sua prestazione, al di là del risultato, non può essere considerata sufficiente.

Keita 5,5 - Dovrebbe essere il motore inesauribile del centrocampo, ma dà l'impressione più che altro di correre a vuoto. Sa di avere un'arma nei tiri da fuori, ma sbattono tutti contro qualche avversario. Fuori subito dopo il gol di Firmino.

(dal 100' Milner 6 - Con il consueto fare da soldatino, si mette al servizio e risponde ai dettami di Klopp. Non risparmia sul gioco duro, prendendosi anche un cartellino giallo nel poco tempo trascorso in campo).

Henderson 6,5 - Impegnato nello svolgere il lavoro sporco, emerge dalle acque torbide al minuto 86, cercando il match-point da fuori area e costringendo Alves alla super risposta. Un suo tocco verticale innesca l'azione che porta poi Firmino alla rete. Da capitano, trova il modo di godersi un altro trofeo.

Oxlade-Chamberlain 5 - Probabilmente è lui il grande assente, o meglio l'assenza di maggior peso tra i giocatori deputati a creare. Poi paga il suo proverbiale conto con la sfortuna, ed esce per un infortunio alla caviglia.

(dal 75' Lallana 6 - Ci mette un po' ad entrare in partita, ma paradossalmente finisce con l'essere quasi sempre presente nelle trame dei suoi ai supplementari, momento di reale pressione a tinte rosse).

Salah 5 - Dei tre tenori a disposizione di Klopp là davanti, è quello più continuo a livello di gioco, anche se non è mai estremamente ispirato né preciso. Manca però notevolmente di efficacia, per lunghi tratti. E nei supplementari, quando gli altri salgono in cattedra, è quello che rimane più nascosto.

(dal 121' Shaqiri s.v.)

Firmino 7 - Potrebbe segnare dopo quaranta secondi, ma - disturbato da Caio - sparacchia alto. Da lì sparisce per tutto il primo tempo. Riappare ad inizio ripresa, in tempo per centrare il palo dopo un numero d'alta scuola. Rieccolo ai supplementari, una terza volta: è quella buona, è quella del Mondiale per club.

(dal 106' Origi s.v.)

Mane 6,5 - Dopo una prima frazione in cui gira a vuoto, si infuria con Rafinha, con l'arbitro e un po' tutti per un'ammonizione. Una sua fuga per la vittoria sembrava aver assicurato il rigore decisivo al 91', ma l'arbitro cambia idea aiutato dal VAR. Trova il coniglio nel minuto ai supplementari, servendo il cioccolatino a Firmino per il match-point.