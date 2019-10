Le pagelle del Liverpool - Lallana dà la scossa, male Firmino e Origi

Risultato finale: Manchester United-Liverpool 1-1

Alisson 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione del portiere brasiliano, subisce la rete di Rashford senza aver alcuna responsabilità. Qualche buon intervento e nulla più.

Alexander-Arnold 5,5 - Torna nello stadio dove fece il suo esordio con la maglia del Liverpool, giornata sicuramente non da ricordare. Diversi i traversoni errati, sempre ben contenuto da Young.

Van Dijk 6,5 - Se il Liverpool non subisce moltissimo sulle ripartenze della squadra di Solskjaer è anche grazie alla presenza dell'olandese, scelte di tempo sempre giuste anche sul temibile Rashford.

Matip 5 - Comincia abbastanza bene contrastando Rashford, nel momento decisivo manca però l'intervento in piena area di rigore dal quale nasce la rete facile facile dell'inglese Rashford. Errore marchiano.

Robertson 6,5 - Spinge e anche tanto lungo la corsia di competenza, accompagna sempre l'azione del Liverpool. Tanto lavoro premiato nel finale con l'assist vincente per il definitivo pareggio di Lallana.

Henderson 5 - Brutta prova quella del capitano dei Reds, fatica a gestire la sfera in mezzo al campo. Poche intuizioni per i compagni, quasi scontate alcune giocate. Esce nella ripresa. (Dal 71' - Lallana 7 - La sua giornata, un anno non facile il suo ed un'intuizione che cambia il corso della sfida siglando la rete del pareggio).

Fabinho 5 - Manca filtro in mezzo al campo del Liverpool, il brasiliano non gioca la sua miglior partita in maglia Reds. Diversi errori in fase di impostazione e perde il duello con il giovane McTominay.

Wijnaldum 6 - Prova qualche giocata interessante in mezzo al campo, la prima occasione della partita porta la sua firma. Non manca il suo dinamismo a servizio del Liverpool, positivo rispetto al compagno Fabinho. (Dal 82' - Keita sv).

Mané 6 - Si guadagna la sufficienza perchè l'unico del tridente a creare qualche lieve pericolo alla difesa di casa, sigla anche la rete del pareggio ma giustamente annullata per un tocco galeotto di mano.

Origi 5 - Prende il posto dell'assente Salah, contributo insufficiente in zona offensiva per il centravanti belga. Tanti anzi troppi errori, perde la sfera in mezzo al campo nell'azione del vantaggio di Rashford. (Dal 60' - Oxlade-Chamberlain 6,5 - Il primo cambio che dà la scossa, tante giocate che creano scompiglio nella difesa di casa).

Firmino 5 - Probabilmente il calciatore che manca di più al Liverpool nell'economia del gioco offensivo, vaga davanti alla linea difensiva del Manchester United senza trovare mai il guizzo giusto per rendersi pericoloso.