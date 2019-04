Le pagelle del Liverpool - Magico Salah, Henderson generoso

Risultato finale: Liverpool-Chelsea 2-0

Alisson 6,5 - Non viene chiamato ad interventi particolarmente difficili ma è sempre attento sui tentativi del Chelsea.

Alexander-Arnold 6,5 - Efficace nella spinta a supporto delle incursioni di Salah. Nella ripresa si trova ad affrontare un cliente tutt'altro che facile come Hazard ma non perde mai la concentrazione.

Job Matip 6 - Fa buona guardia soprattutto su Higuain chiudendogli gli spazi in area.

Van Dijk 6,5 - Diligente nella copertura, sempre molto attento nel gioco aereo dove spadroneggia.

Robertson 6 - La fascia sinistra risulta meno aggressiva rispetto alla corsia opposta, ma fa buona guardia su un Willian piuttosto pungente.

Henderson 6,5 - Grande intuizione in occasione del gol che sblocca la gara: il suo cross morbido è l'invito perfetto per il colpo di testa di Mané. Gioca una partita di grande generosità.

Dal 31' s.t.: Milner n.g. - Pochi minuti giocati con il piglio giusto.

Fabinho 6 - Prezioso in fase difensiva, agisce molto basso davanti alla difesa e costituisce una buona diga contro gli assalti per vie centrali del Chelsea.

Keita 6 - Fa sentire la sua presenza soprattutto negli inserimenti da centrocampo

Dal s.t.: Wijnaldum 6,5 - Entra bene in partita, andando opportunamente a rafforzare il centrocampo dopo il doppio vantaggio.

Salah 7,5 - Sempre pericoloso con le sue intuizioni, tiene in costante apprensione la difesa del Chelsea. Pennella un tiro perfetto nell'angolino dove Kepa non può arrivare.

Dal 45' s.t.: Shaqiri n.g. - Pochi minuti nel recupero per l'ex Inter.

Firmino 6,5 - Sempre presente per ricevere i suggerimenti dei compagni, ma a volte risulta un po' troppo lezioso scegliendo la soluzione d'effetto invece che quella più facile.

Mané 7 - Ottimo il tempismo nel farsi trovare libero sul secondo palo dall'assist di Henderson. Non molla mai e anche nei minuti finali cerca il colpo del 3-0.