Le pagelle del Liverpool - Mané sottotono, Milner migliore in campo

Risultato finale Everton-Liverpool 0-0

Karius 6.5 - Salva la porta dei Reds, deviando in angolo la conclusione di Bolasie. Spettatore non pagante per tutto il resto della partita, un poco in apprensione giusto nel finale.

Clyne 6.5 - Si rivede sulla corsia destra dopo i problemi alla schiena che lo hanno tenuto fuori praticamente per tutta la stagione. Sembra incredibilmente in forma, sfornando una gran quantità di cross puntuali in mezzo e dominando la fascia.

Lovren 6 - La difesa del Liverpool non corre particolari pericoli, il centrale amministra con esperienza e senza affanni. Meno lucido negli ultimi minuti, quando rischia di farsi beffare da Tosun.

Van Dijk 6 - Dominatore nel gioco aereo, ma non soltanto. E' il leader difensivo che mancava alla difesa di Klopp e, come nelle precedente partite, è protagonista di una prestazione impeccabile.

Klavan 6 - Si muove nell'inedito ruolo di terzino sinistro e va meglio del previsto. I cross non sono la sua specialità ma fa salire la manovra sulla corsia mancina.

Milner 7 - E' ovunque ed è il migliore dei Reds. Domina a centrocampo facendo valere la superiorità fisica, si inserisce tra gli spazi e in profondità eludendo gli avversari, mette in mezzo svariati spunti interessanti e cerca spessissimo la conclusione in porta.

Henderson 6 - Dà il tutto per tutto in questo derby, vista la squalifica per il ritorno di Champions. Si piazza al centro del campo, imposta la manovra con precisione pur non regalando una prestazione brillante.

Wijnaldum 6 - Si fa notare alla distanza, dopo un primo tempo abbastanza anonimo. Nella ripresa, infatti, risulta più propositivo con verticalizzazioni interessanti.

Mané 5.5 - Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe, se non per un paio di break interessanti. Gli manca lo spunto che è sempre nelle sue corde. (Dal 74' Firmino 6 - Un quarto d'ora non gli basta per imprimere la svolta alla partita).

Solanke 5.5 - Il più pericoloso del match nel primo tempo, con due chiare occasioni da gol. Ma l'attaccante manca per aggressività e cattiveria sottoporta.

Ings 5 - Torna titolare dopo ben due anni e mezzo. Si vede che non è in forma e fuori dai ritmi della squadra. Si muove per il campo senza trovare la giusta collocazione. (Dal 90' Alexander-Arnold s.v.).