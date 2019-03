Le pagelle del Liverpool - Mané MVP, Van Dijk leader. Matip: solo sfortuna

Risultato finale: Bayern Monaco - Liverpool 1-3 (1-3 totale)

© foto di Imago/Image Sport

Alisson 6 - Poco impegnato, si vede battuto dal proprio compagno Matip sul cross di Gnabry. Tutto molto frenetico. Per il resto interventi piuttosto semplici, con il Bayern che nel secondo tempo poi non tira quasi mai.

Alexander-Arnold 7 - Prestazione sontuosa. Rovina la festa d'addio di Ribery, almeno all'inizio, anticipandolo in serie. Il francese e il suo sostituto Coman ogni tanto lo impensieriscono, ma alla fine è lui che ha il sopravvento.

Matip 6,5 - Sciupa un primo tempo quasi perfetto toccando il pallone crossato forte da Gnabry verso la sua porta: autogol, ma piuttosto sfortunato. E avesse lasciato passare avrebbe comunque segnato Lewandowski. Per il resto rasenta l'impeccabilità.

Van Dijk 7,5 - Prestazione da leader totale. Non solo negli interventi difensivi, al solito impeccabili, ma soprattutto in fase realizzativa. Il suo lancio innesca Mané per il gol del vantaggio, la sua imperiosa incornata vale l'1-2 e la qualificazione ai quarti.

Robertson 5,5 - Lo scozzese comincia l'incontro con la consueta intraprendenza, ma si vede sorpreso dallo scatto di Gnabry sul profondo lancio di Sule dalla difesa. L'episodio un po' sembra condizionarlo. Ingenua poi l'ammonizione che prende nel finale: era diffidato.

Milner 6,5 - Solita quantità lì in mezzo, la sua presenza è preziosissima e Klopp lo sa. Iconico l'abbraccio che si scambia proprio con il suo allenatore al momento della sostituzione: spiega il suo contributo dentro e fuori dal campo. (dall'87' Lallana s.v.)

Henderson s.v. - Sfortunato il capitano, costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochissimi minuti per un infortunio alla caviglia. Prova anche a rientrare, ma deve arrendersi. (dal 13' Fabinho 6 - Entra quasi senza scaldarsi, e infatti le sue prime giocate sono quasi tutte imprecise. Nella ripresa poi la sua prestazione cresce, soprattutto quando fronteggia James Rodriguez nei duelli individuali).

Wijnaldum 6 - Un po' legnoso nei primi quarantacinque minuti, soffre l'alta intensità ed i ritmi vertiginosi di pressing dell'incontro. Pochi gli spazi da attaccare, preferisce fare densità in mezzo. Si accende sulla lunga distanza.

Salah 6,5 - Velocissimo, mette a ferro e fuoco la retroguardia dei tedeschi con continue accelerazioni in profondità. Alaba spesso riesce a prendergli le misure e quando non lo fa ringrazia la sua imprecisione. Al bacio però il cross per Mané che chiude i giochi.

Firmino 5,5 - Tra i meno brillanti dell'undici messo in campo da Klopp, la valutazione sul suo conto deve però anche tenere in considerazione l'enorme apporto fisico da lui dato alla causa. Esce, stanco, nel finale. (dall'83' Origi s.v.)

Mane 8 - Spauracchio assoluto per la difesa bavarese, e fa capire perché al 26esimo. Si avventa come un falco sul lancio di Van Dijk e semina Rafinha prima e Neuer poi. Soliti scatti da centometrista, prima di colpire ancora nel finale per la doppietta con il colpo di testa.