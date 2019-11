Le pagelle del Liverpool - Oxlade-Chamberlain MVP, mezzo Salah basta

Risultato finale: Liverpool - Genk 2-1

Alisson 6,5 - Mai impegnato fino al momento in cui deve raccogliere dalla rete il pallone incornato da Samatta. Sul quale non ha colpe. Importanti i suoi riflessi nel finale su Heynen: mezzo punto in più, visto il risultato.

Alexander-Arnold 6 - Spinge molto meno rispetto a quanto ha abituato, quando lo fa comunque si sente la qualità del suo piede. Ma nel complesso pare quasi essersi risparmiato: sufficiente.

Gomez 6 - Al centro della difesa tocca al giovane prospetto inglese, che dal canto suo risponde con una prestazione attente. Qualche piccola incertezza iniziale che sparisce però sulla lunga distanza.

Van Dijk 6,5 - Inutile sottolineare ulteriormente quanto sia importante la sua presenza nell'economia difensiva. E nel pressing alto, in cui si rivela - come spesso capita - insuperabile.

Milner 6 - Bene quando si propone in avanti, è da un suo spunto che nasce l'azione dell'1-0. Meno preciso in difesa: si fa sorprendere su calcio d'angolo e permette a Samatta di pareggiare.

Keita 6 - Avvio molto intraprendente, gioca come se fosse un attaccante aggiunto. Man mano si comincia a vederlo sempre di meno, anche se il suo movimento è determinante per tagliar fuori Maehle e aprire la strada verso il 2-1. (dal 75' Robertson s.v. )

Fabinho 6,5 - Sempre molto roccioso davanti alla difesa, è grazie al suo recupero che scaturisce il 2-1 di Oxlade-Chamberlain. Qualche leggerezza sicuramente evitabile, ma nel complesso non sfigura affatto.

Wijnaldum 7 - È l'olandese il più lesto di tutti al minuto 14: capisce prima l'errore di Dewaest e come un falco fa gol con un bel tocco d'esterno. Si conferma una delle pedine migliori per Klopp là in mezzo.

Salah 6,5 - Dei tre tenori offensivi del Liverpool, è l'unico che parte da titolare. Non offre una delle sue migliori prestazioni: ci si aspetta sempre tanto, ma fornisce comunque l'assist per il gol-vittoria. Basta anche a metà servizio.

Origi 6 - Tende ad allargarsi molto sulla sinistra, e lavora bene in quel senso. Brutto però l'errore sotto porta nel finale di primo tempo. Nel complesso è comunque sufficiente, foss'anche solo per quanto si è mosso. (dall'89' Firmino s.v.)

Oxlade-Chamberlain 7,5 - Come mostrato di recente, è tra i più in forma dell'intera squadra: i suoi dribbling sono uno spettacolo per gli occhi. Conferma l'impressione riportando in vantaggio i suoi al 53'. Esce poi tra gli applausi: è l'MVP. (dal 75' Mane s.v. )