Le pagelle del Liverpool - Perla di Alexander-Arnold, Mané sbiadito

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adrian 6 - Presente quando viene chiamato in causa, tranne sul tiro di Kante: in quel caso non può proprio nulla.

Alexander-Arnold 7 - Sblocca la gara con una conclusione d’autore dal limite dell’area. Risorsa preziosa per Klopp.

Matip 6 - L’intesa col compagno di reparto funziona e serve a limitare le folate del Chelsea..

Van Dijk 6 - Picchia duro Abraham e soci fin dall’inizio per imporre la sua legge. Vince il duello con l’attaccante avversario.

Robertson 6.5 - Il capitano si conferma tra i calciatori più affidabili in circolazione. Sempre presente in entrambe le fasi di gioco.

Wijnaldum 6 - Partita di grande sostanza in mezzo al campo. Toglie il fiato ai centrocampisti del Chelsea.

Fabinho 6 - Fino all’ora di gioco taglia e cuce come gli viene richiesto, poi subentra un po’ di stanchezza e il baricentro della squadra si abbassa anche per demerito suo.

Henderson 6 - Dà continuo vigore allo sviluppo della manovra e al pressing richiesto dall’allenatore, ma a metà ripresa esce stremato. Dall’83’ Lallana SV.

Salah 5.5 - La marcatura di Tomori è fastidiosissima e lo innervosisce, limitandolo soprattutto nella ripresa. Dal 90’ Gomez SV.

Firmino 6.5 - Approfitta della libertà concessagli dalla difesa di Lampard per firmare la prima rete in carriera al Chelsea.

Mané 5.5 - Si vede meno di quanto abbia invece abituato pubblico e compagni. Dal 73’ Milner 6 - Dà manforte alla mediana nel finale.