Le pagelle del Liverpool - Robertson decisivo, Firmino gran tempismo

Risultato finale: Liverpool-Tottenham 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 6 - Incolpevole sul momentaneo 1-1 di Moura, ma si prende qualche rischio con alcune uscite un po' spericolate.

Alexander-Arnold 7,5 - Apporto fondamentale soprattutto in fase offensiva, non si risparmia mai e si fa sentire anche in difesa. Sfiora la marcatura personale con un pregevole pallonetto.

Matip 6 - Nella linea difensiva dei Reds è quello che si mette meno in risalto ma tiene sempre alta l'attenzione.

Van Dijk 6,5 - Controlla con mestiere gli attacchi del Tottenham e non disdegna qualche incursione in avanti.

Robertson 7,5 - Autentica spina nel fianco per il Tottenham, è assoluto padrone della fascia. Spinge con grande efficacia e copre con mestiere. Onnipresente.

Wijnaldum 5,5 - Poco in evidenza nella costruzione dell'azione, si limita alla copertura a centrocampo.

Henderson 6 - Una prestazione tra luci ed ombre, innesca l'azione dell'1-0 da centrocampo servendo Robertson, ma in occasione del pareggio del Tottenham lascia troppo libero Kane.

Dal 33' s.t.: Origi 6,5 - Buon impatto sulla partita, contribuisce a tenere alta la squadra.

Milner 6 - Smista molti palloni nel cuore del centrocampo, rientra a coprire quando necessario.

Dal 33' s.t.: Fabinho 6 - Klopp lo manda in campo quando la squadra ha bisogno di forze fresche.

Salah 6,5 - Non ha ancora ritrovato la forma ideale e viagga a corrente alternata. Spesso si fa trovare al posto giusto ma manca il guizzo decisivo. Sul gol del definitivo 2-1 ha il merito di liberarsi al momento giusto per il colpo di testa, ma deve ringraziare il pasticcio di Lloris e Alderweireld.

Dal 45' s.t.: Lovren n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Firmino 7 - Gran tempismo nell'inserimento dell'1-0, è l'uomo più affidabile nell'attacco dei Reds. Lavora sia come terminale offensivo che come assistman. Prezioso.

Mané 6,5 - Gioca con grande generosità soprattutto nel primo tempo, rendendosi utile anche in copertura. Nella ripresa va progressivamente a spegnersi.