Le pagelle del Liverpool – Salah assente, Henderson migliore in campo

Risultato finale: Liverpool-Manchester City 0-0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6.5 - Non ha moltissimo lavoro da svolgere, ma compie un paio di interventi decisivi nel finale. Su Mahrez ci mette la pezza, salvando il risultato.

Gomez 6 - Partita dai due volti: nel primo tempo Mendy lo sovrasta e compie un paio di errori grossolani. Nella ripresa alza il ritmo e diventa una spina nel fianco.

Lovren 6.5 - Partita di sostanza, di fisicità. Non lascia un millimetro, nemmeno agli avversari più equipaggiati a livello tecnico.

Van Dijk 6.5 - Uno dei migliori in campo, non sbaglia praticamente mai. I palloni alti sono tutti suoi. Il fallo su Sané poteva portare tanti problemi, ma è pur vero che il tentativo in scivolata era l'unica cosa da fare in quel momento.

Robertson 6 - Soffre Mahrez in più di un'occasione, soprattutto nell'uno contro uno. Ma dal punto di vista del sacrificio nulla da dire.

Wijnaldum 6.5 - Si trova ovunque, non lascia mai ripartire l'azione. Quando porta il pressing diventa un'arma in più.

Milner 6 - Inizia molto bene, facendo girare il pallone come sa fare. Esce nel primo tempo per via di un problema fisico. (Dal 29' Keita 5.5 - Non entra bene in partita, compie diversi errori grossolani).

Henderson 7 - Migliore in campo, fa sempre la scelta giusta. Ma soprattutto non si ferma mai, dal punto di vista dell'atteggiamento tiene in piedi una squadra che soffre molto. Almeno in queste ultime gare.

Mané 5 - Fuori partita, non si fa mai vedere. Tra le linee non è il giocatore che tutti conosciamo.

Salah 5 - Sappiamo che quando non trova spazi diventa poco propositivo, ma in questa partita si vede soltanto all'ingresso in campo. Prova qualche giocata solitaria, ma con scarsissimi risultati.

Firmino 5.5 - Non è nella migliore condizione fisica, si vede davvero poco. Si muove tra le linee, ma non riesce a trovare le giuste distanze. (Dal 72' Sturridge 6 - Prova a dare una scossa, ma quasi nessuno lo segue).