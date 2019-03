Le pagelle del Liverpool - Salah ci prova, male Firmino

Risultato finale: Everton-Liverpool 0-0.

© foto di Imago/Image Sport

Alisson 6.5 - Meno preciso negli interventi, a volte compie qualche sbavatura. Ma nel complesso gioca una buona gara, inventadosi anche un paio di uscite decisive.

Alexander-Arnold 6 - Gara generosa soprattutto in fase di spinta, ma quando deve impostare non è preciso come al solito. Troppi palloni sprecati, soprattutto nel finale.

Matip 6.5 - Insieme al compagno di reparto non concede nulla, limitando Calvert-Lewin e costringendolo giocare a 20 metri dalla porta. Sui palloni alti non ci sono speranze per i Toffees.

Van Dijk 7 - Personalità e qualità. Molti hanno criticato la cifra pagata dal Liverpool, ma iniziamo a capire perché è stato valutato così tanto. In ogni modo limita le giocate dei padroni di casa, guida la linea difensiva durante tutto il match senza mai andare in affanno. Quando può sale sui corner, per poter creare pericoli da palla inattiva.

Robertson 6.5 - Inizia con il freno a mano tirato, soprattutto nel primo tempo. Ma compie un paio di diagonali decisive, che limitano gli ospiti. Nella ripresa è più reattivo, quando c'è da spingere non si tira mai indietro.

Fabinho 5.5 - Gioca male, non riesce mai a trovare la posizione. Manca anche in inserimento, l'unica volta che ci prova sfiora il gol.

Wijnaldum 5.5 - Gira parecchio a vuoto, la fisicità del centrocampo dell'Everton non gli rende la vita semplice. Klopp lo cambia per dare più vitalità a tutto il reparto. (Dal 63' Milner 6 - Prestazione opaca, salvata soltanto dalla solita grinta).

Henderson 6 - L'unico che compie una prestazione sufficiente in mediana, prova spesso la giocata anche quando non c'è spazio. Bene nel finale, dove cerca di mettere ordine nelle giocate offensive.

Salah 6.5 - Uno dei migliori in campo per il Liverpool, è l'unico che prova a calciare in porta o a crearsi spazio con la difesa schierata. Si divora una grande occasione, ma anche per merito di Pickford.

Manè 5 - Irriconoscibile rispetto alle ultime partite, sbaglia tutto quello che può sbagliare, non tira mai in porta. Quando lo fa non inquadra lo specchio nemmeno per sbaglio. (Dall'84' Lallana s.v.).

Origi 5.5 - Una sola giocata offensiva, che termina sul fondo. All'andata decise il derby nel finale, oggi gioca una partita davvero sottotono. (Dal 64' Firmino 5 - Ci prova soltanto in un'occasione, ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa dell'Everton. Serve più concentrazione in partite così complesse).