Le pagelle del Liverpool - Salah e Mané ancora a segno, Robertson ok

Alisson 6 - Serata da spettatore non pagante per l'estremo difensore brasiliano, mai impegnato con costanza dagli attaccanti ospiti.

Alexander-Arnold 6.5 - Spinge a più non posso sulla corsia di destra, sfiorando la gioia personale in più di una occasione.

Gomez 6 - Stravince i duelli con i riferimenti offensivi dello Sheffield, non fa la minima fatica per tutta la durata dell'incontro.

Van Dijk 6.5 - La fantasia dell'olandese apre la strada per il primo gol realizzato da Salah. Al centro di ogni azione dei "Reds", si fa mancare solo il gol.

Robertson 7 - Ottimo Liverpool a sinistra, soprattutto grazie alle accelerazioni del 26 di Klopp: gioca con semplicità e assoluta tranquillità, concedendo le briciole agli avversari.

Milner 6 - Chiamato in causa a pochi minuti dal via per un problema fisico occorso a Keita, si fa trovare pronto. Importante nelle ripartenze.

J. Henderson 6.5 - Uno dei protagonisti assoluti nella formazione sempre più vicina al trionfo in Premier. Magia per Salah dopo undici minuti, ma l'egiziano non firma il bis grazie al riflesso del portiere.

Wijnaldum 6 - Sufficienza certamente meritata per il numero 5 dei "Reds", uno dei punti di riferimento in mezzo al campo.

Salah 6.5 - C'è poco da fare: il Liverpool gioca... e Salah segna. L'egiziano firma il decimo centro stagionale in campionato, esce applaudito dal pubblico ma col rammarico per almeno altri 3-4 gol sfiorati.

Firmino 6 - Quando non trova la rete, si rende prezioso per i compagni di reparto: Salah e Mané traggono più di un beneficio dal gioco propositivo della stella brasiliana.

Mané 6.5 - Macchina da gol: realizza il raddoppio che chiude la partita e lancia i "Reds" a +13 sul Leicester.