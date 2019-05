Le pagelle del Liverpool - Salah sempre pungente, Van Dijk imperioso

Risultato finale: Newcastle-Liverpool 2-3

© foto di Imago/Image Sport

Alisson 6 - Non si trova a dover disinnescare occasioni particolarmente pericolose da parte del Newcastle.

Alexander-Arnold 6,5 - Rischia molto con un intervento di mano nell'azione che porta alla prima rete del Newcastle ma l'arbitro lo grazia. Si fa perdonare con il cross preciso che Salah trasforma nel momentaneo 2-1.

Lovren 6 - Va in difficoltà quando Pérez spinge sull'acceleratore ma, nel complesso, amministra bene.

Dal 38' s.t.: Milner n.g. - Klopp lo inserisce per tentare il tutto per tutto, e con il nuovo assetto offensivo il Liverpool trova il definitivo 3-2.

Van Dijk 7 - Ha il merito di sbloccare la partita con un ottimo inserimento ed un imperioso colpo di testa. Nel contesto di una gara piuttosto fisica fa valere i suoi centimetri per dominare sui palloni alti.

Robertson 6 - Si fa trovare pronto in fase difensiva, ma trova pochi spazi per andare in pressione in profondità.

Henderson 6,5 - Smista diversi palloni e prova ad innescare gli attaccanti, gioca una gara generosa.

Fabinho 6 - Si sacrifica per proteggere la linea difensiva dalle sfuriate del Newcastle. Poco attivo in fase offensiva.

Wijnaldum 5,5 - Mai in evidenza nell'arco della gara, fatica a trovare gli spazi per costruire gioco.

Dal 21' s.t.: Shaqiri 6,5 - Entra bene in partita e pennella un cross preciso per il 3-2 di Origi.

Salah 7 - Il più pericoloso dei Reds insieme a Mané, prova a creare scompiglio con le sue accelerazioni brucianti. Bravo nel movimento spalle alla porta in occasione del gol del 2-1.

Dal 28' s.t.: Origi 6,5 - Buon impatto sulla gara, oltre al gol è molto attivo anche in fase di costruzione.

Sturridge 6 - Fa tanto movimento per fare salire la squadra, ma manca di precisione nelle conclusioni.

Mané 6,5 - Molto attivo e costante nel primo tempo, impegna la difesa di casa con le sue intuizioni. Nella ripresa abbassa i giri e fa sentire meno la sua presenza.