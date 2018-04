Le pagelle del Liverpool - Salah sottotono, jolly Alexander-Arnold

Risultato finale Liverpool-Stoke City 0-0

Karius 6 - Quasi da senza voto la pagella del portiere dei Red, completamente inoperoso per tutta la gara. Lo Stoke non c'entra mai lo specchio dello porta.

Gomez 6 - Shaqiri non ha mai modo di trovare il fondo e di mettere in mezzo, gli attaccanti dello Stoke non trovano spazi. Il centrale completa il reparto con piena sufficienza.

Van Dijk 6 - Guida la difesa con spirito da leader, sbarrando la strada a Crouch e Diouf e non facendo correre alcun pericolo ai suoi.

Klavan 6 - Altra chance per il centrale che dimostra di garantire certezze alla retroguardia, benchè non particolarmente impegnato con gli avanti avversari.

Alexander-Arnold 6.5 - Rende bene anche da esterno di centrocampo, una possibilità in più in ottica Champions. Buona progressione sulla corsia mancina, scambi rapidi e intesa con Salah, sfiora anche un gol nel primo tempo. (Dal 64' Milner 6 - Conferma la straordinaria stagione personale dando sostanza alla mediana).

Henderson 6 - Ingaggia un duello personale con Badou e ne esce vincitore. Imposta la manovra con intelligenza tattica e contribuisce ad alzare il baricentro della squadra.

Wijnaldum 6.5 - Un uomo imprescindibile a centrocampo, recupera una quantità infinita di palloni ma trova sempre anche l'inserimento. Partecipa alle azioni offensive e cerca anche la conclusione personale.

Moreno 6 - Offre diversi palloni in mezzo, correndo veloce dalla fascia destra per cercare la velocità di Salah. Talvolta non risulta estremamente preciso nel cross.

Salah 5.5 - Non segna e già questa è una notizia. Crea tanto, è pericoloso con diverse occasioni da gol, sulla corsia sinistra semina il panico. Ma si divora un gol clamoroso in avvio e manca un po' di lucidità.

Firmino 5.5 - Garantisce molto movimento in avanti, aiutando i compagni a far salire la squadra e andando a prendersi spesso il pallone. Ma non sfiora neanche lontanamente la rete per tutta la partita.

Ings 5.5 - Non è ancora al meglio della condizione fisica, accusa la seconda da titolare in campionato. Gonfia la rete ma l'arbitro fischia fuorigioco, sarebbe stato il secondo gol consecutivo e l'unico acuto della gara. (Dal 64' Clyne 5.5 - Klopp lo inserisce per dare più spinta a sinistra ma non ottiene quel che vuole).