Le pagelle del Liverpool - Shaqiri da rifinitore, Mané sbaglia e poi segna

Risultato finale: Liverpool - Stella Rossa 4-0

© foto di Imago/Image Sport

Alisson 6 - Una sufficienza gli va sulla fiducia, e sulle sue grandi qualità che conosciamo già. Perché quest'oggi per lui si è trattato di una partita vissuta da spettatore totale. Neanche una parata all'attivo.

Alexander-Arnold 6 - Un pochino troppo timido in avvio, non attacca gli avversari con la stessa intensità di sempre. Poi però la partita dei suoi si mette in netta discesa, ed i problemi emigrano altrove.

Gomez 6,5 - Non ha paura di attaccare alto gli avversari, e così facendo recupera una buona quantità di palloni in zone molto interessanti. Mezzo punto in più perché gioca in un ruolo che non è il suo naturale.

Van Dijk 6 - Top player della difesa di Klopp, quest'oggi in realtà non deve impegnarsi neanche più di tanto. Gli attacchi dei serbi si limitano a quelli provati nei primi minuti. Per il resto soffre poco o nulla.

Robertson 7 - Appoggio perpetuo da quella parte, fa il terzino-ala. Dopo aver messo a referto l'assist vincente per il gol del vantaggio di Firmino, si rivela meno preciso in alcune situazioni successive. Ma è davvero inesauribile. (dall'82' Moreno s.v.)

Shaqiri 7 - Quando affronta qualcosa di legato alla Serbia sente sempre che è un'occasione speciale. Si traveste da rifinitore, avviando l'azione del vantaggio con un gran filtrante, ed offrendo il geniale assist a Salah per il raddoppio. (dal 69' Lallana 5,5 - Klopp gli concede minuti e fiducia. Lui cerca con insistenza il gol che potrebbe lanciarlo, ma si lascia ipnotizzare una volta arrivato a tu per tu con Borjan).

Fabinho 6,5 - Fa sentire la sua presenza lì in mezzo, anche se perde un pallone che mette in difficoltà i suoi. I tifosi provano comunque ad incitarlo. Ad inizio ripresa è pericoloso ma calcia fuori: cresce col passare dei minuti.

Wijnaldum 7 - Abbina per quasi tutti e novanta i minuti la sua infinita quantità alla qualità necessaria per far girare il meccanismo. Recupera poi il pallone che porta alla quarta rete segnata dalla sua squadra. Coronamento di una gran prova.

Salah 7 - Ci mette un po' ad entrare in partita, ma soprattutto ad aggiustare la mira. Borjan lo ipnotizza due volte, prima del gol segnato con il piede debole su grande suggerimento di Shaqiri. Firma la doppietta su calcio di rigore. (dal 73' Sturridge 6,5 - Klopp gli regala quasi venti minuti. Lui ringrazia e sfrutta l'occasione, confermando il suo buon momento con il preciso assist che permette a Mané di rifarsi dal rigore sbagliato segnando il quarto gol).

Firmino 7 - Il meno presente, a livello di continuità nell'azione, tra i tre davanti. Ma appena ha un pallone buono lo butta alle spalle di Borjan e sblocca la partita. Anche nella ripresa si assenta, ma poi disegna un paio di assist da togliersi il cappello.

Mané 6,5 - Sembrava potesse saltarla, e invece gioca. Con tanto di fasciatura alla mano. Ma non si direbbe che sia a mezzo servizio: dopo qualche minuto di rodaggio comincia ad accendersi. Nella ripresa si scatena: sbaglia un rigore, andando poi a segno. Prima di divorarne un altro.