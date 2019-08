Le pagelle del Liverpool - Show ad Anfield, bene Salah. Alisson va k.o.

Risultato finale: Liverpool-Norwich 4-1

Alisson 6,5 - Stiepermann gli scalda i guanti con un sinistro violento dalla lunetta dell'area: risponde con un bell'intervento. Al trentaseiesimo si accascia a terra dopo aver avvertito dolore su un rilancio lungo ed è costretto al forfait. (Dal 39' Adrian 6 - Ingresso ok, non ha responsabilità sul gol di Pukki).

Alexander-Arnold 7 - Firmino si esalta su un suo cross millimetrico, suo l'assist ineccepibile per la quarta rete a firma Origi. Due percussioni nel secondo tempo che creano scompiglio: sulla prima trova l'esterno della rete, sulla seconda calcia alto. Allo scadere impegna Krul con un destro violento e preciso su piazzato.

Gomez 5,5 - Dopo un avvio un po' dormiente è ridestato dai rimproveri di Klopp, legati soprattutto ad una sua chiusura tardiva su Stiepermann su una delle occasioni più ghiotte per il Norwich. Non è attento sul gol di Pukki, che gli scivola alle spalle.

Van Dijk 6,5 - Solito dominatore al centro della difesa, condisce una serata agevole con la rete del tre a zero: con semplicità quasi disarmante si piazza dinanzi a Lewis e con un preciso colpo di testa fulmina Krul.

Robertson 6,5 - Il solito avvio a mille all'ora: Aarons è preso in mezzo tra le sterzate di Origi e la sua spinta. L'unico (piccolo) piccolo neo sul gol di Pukki, tenuto in gioco proprio dallo scozzese.

Henderson 6,5 - Legge bene le fasi della gara, tempi d'inserimento che gli consentono di andare al tiro in diverse circostanze. L'occasione più importante capita sui suoi piedi a inizio ripresa: destro a botta sicura sporcato da Krul sul montante.

Fabinho 6 - Serata priva di complicazioni per l'ex Monaco, che si limita ad arretrare il raggio d'azione nelle rade iniziative del Norwich, garantendo copertura alla difesa quando la squadra si sbilancia in avanti, specie nel primo tempo.

Wijnaldum 6 - Non brilla nella notte di Anfield ma assolve con rigore il proprio compito. Meno brillante del solito nelle incursioni, ma sbaglia pochissimo e gestisce con sapienza le due fasi.

Salah 7,5 - Riprende da dove aveva lasciato. Indirizza la gara con il raddoppio su invito di Firmino. L'asse con il brasiliano è sempre rovente e i due intrattengono Anfield con i soliti duetti da capogiro per i difensori opposti.

Firmino 7 - Nel primo tempo non partecipa direttamente alla festa ma è comunque grande protagonista: mette pressione ad Hanley inducendolo all'errore, serve l'assist a Salah, incanta con una girata fenomenale a centro area. Colpi di straordinario talento che mandano in visibilio Anfield. Sprecone poco dopo l'intervallo sul tap-in fallito da due passi. (Dall'86' Milner s.v.).

Origi 7 - Dimostra ancora una volta di essere la prima vera alternativa al trio atomico dei Reds, per duttilità e per capacità di incastrarsi alla perfezione con il resto del reparto. Dal suo cross ha origine l'infortunio di Hanley, sigla il poker con una zuccata. (Dal 74' Mané 6 - Lontano dalla forma migliore, ma la difesa del Norwich non lo tiene nel quarto d'ora finale).