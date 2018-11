Le pagelle del Liverpool - Sturridge, che errore. Mané è la brutta copia

Risultato finale: Stella Rossa - Liverpool 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson 5,5 - Si vede impegnato forse più di quanto pensava. Nulla può sulla potente incornata di Pavkov, mentre sul raddoppio dello stesso centravanti serbo l'intervento pare perfettibile. Nel secondo tempo non arriva mai la palla.

Alexander-Arnold 5 - Nel disastroso primo tempo giocato dalla sua squadra, lo si ricorda solamente per un pretenzioso colpo di tacco in attacco e per tanta sofferenza in fase di impostazione. Lascia il campo all'intervallo. (dal 46' Gomez 6 - Non ha particolari responsabilità nella disfatta: lui si sistema dietro a destra e sbaglia poco, creando anzi qualche pericolo grazie alla sua potente rimessa laterale).

Matip 5,5 - Non va mai veramente in crisi ma al contempo, in un primo tempo inaspettatamente complicatosi per i suoi, non regala mai sicurezza. Specialmente in fase d'impostazione: tra lui e Van Dijk c'è un abisso.

Van Dijk 5,5 - Tenta di rimediare alla mancata marcatura di un gigante come Pavkov in area ma finisce per fare, senza meritarla, la figura del novellino. La punta gli salta sopra la testa. Per il resto non sbaglia più nulla.

Robertson 5 - Il gioco dei Reds non si sviluppa mai realmente, e per il sempre combattivo terzino non c'è mai modo di attaccare. Colpisce una traversa nella ripresa grazie alla deviazione di Ben Nabouhane ma non riesce mai a spingere. Timido.

Milner 6 - Da capitano dà sempre l'impressione di voler essere l'ultimo a mollare. Prova anche a giocare una quantità considerevole di palloni, ma la serataccia dei suoi non lo aiuta. Sei per l'impegno.

Wijnaldum 5 - Troppo morbido nell'occasione del raddoppio firmato Pavkov. L'attaccante di casa lo semina facilmente sulla trequarti centrale e va a segnare il 2-0. Perde anche tanti palloni nel corso della gara.

Lallana 5 - Un suo tocco sporco libera Sturridge, sprecone davanti a Borjan. Sua la mancata marcatura iniziale su Pavkov, che gli sfugge ed incorna l'1-0. Paga la pessima prova della sua squadra, uscendo a dieci dalla fine. (dal 79' Origi s.v.)

Salah 6 - Se si vedesse solamente il primo tempo sarebbe da quattro. Svogliato, lontano dai compagni e fin troppo egoista. Nella ripresa però, quando serve quello che ci provi, si accende. Lo fermano il legno e un Borjan sempre attento.

Sturridge 4,5 - Pesa enormemente l'occasione da lui clamorosamente mancata al quarto d'ora. Spara alto da ottima posizione, con il punteggio ancora sullo 0-0. L'errore pesa sul resto della sua partita, che finisce però all'intervallo. (dal 46' Firmino 5 - Il brasiliano è l'escluso a sorpresa: Klopp si rimangia tutto e lo butta dentro all'intervallo. Ma non riesce ad invertire la rotta della corrente. Anzi, non lo si vede proprio).

Mané 4,5 - Si gioca la palma di peggiore in campo assieme a Sturridge, senza però l'aggravante di aver sbagliato una rete ma con quella di essere rimasto in campo tutta la partita. Non crea, rallenta: è la brutta copia.