Le pagelle del M. City - Doppio Silva: David strepitoso, Bernardo fulmineo

Risultato finale Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

Ederson 6 - Un'unica parata in 90 minuti, quella su Ismaily. Si annoia talmente tanto che al 74' esce avventurosamente sulla trequarti per fermare un tentativo ucraino.

Stones 6 - Non è il suo ruolo quello sulla corsia destra ma si disimpegna egregiamente. Si concede soltanto un paio di sbavature in copertura che però non condizionano la sua prestazione. (Dall'80' Walker s.v.).

Laporte 7 - Al centro della difesa fa alla grande quel che deve, con sicurezza e disinvoltura. Si inventa anche bomber, con un preciso colpo di testa per il gol del raddoppio del City.

Otamendi 6 - Puntuale e preciso, non si fa mai cogliere impreparato. Riesce ad annullare la pericolosità di Junior Moraes, al quale non concede spazi.

Mendy 6.5 - Attento in fase offensiva, non concede nulla sulla sua corsia. Propositivo nel farsi vedere in avanti, tanto da far partire l'azione del gol di Silva e cercando la conclusione in porta.

Fernandinho 6 - Il grande ex della serata svolge al meglio il compito al quale è chiamato. Alza la diga a centrocampo, ruba palloni e spegne sul nascere le azioni ucraine.

D. Silva 7.5 - Ha deciso l'ultima con l'Hoffenheim, si ripete in Ucraina con una prestazione strepitosa. Scheggia la traversa, colpisce il palo e infine sblocca il match regalando numeri d'alta scuola.

De Bruyne 6.5 - Il grande ritorno in Champions dopo la mezzora in Premier, il brutto infortunio è ormai alle spalle. Infatti propizia anche il gol di Laporte con un assist da calcio d'angolo. (Dal 69' B. Silva 7 - Appena entrato in campo, timbra il cartellino e chiude la gara sul 3-0).

Mahrez 5.5 - E' il peggiore del City nonostante la vittoria. Sui piedi gli capitano quattro nitide occasioni da gol, tra primo e secondo tempo, le fallisce tutte clamorosamente.

Jesus 6 - Viene preferito ad Aguero ma non è altrettanto efficace. Si fa trovare sempre al posto giusto per raccogliere i palloni dei compagni ma pecca in precisione sottoporta. (Dall'88' Foden s.v.).

Sterling 6.5 - E' ovunque sul fronte d'attacco, corre all'infinito e confeziona occasioni per i compagni. Mette in crisi per tutta la serata il malcapitato Matvienko.