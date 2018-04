Le pagelle del Mainz - De Blasis decisivo, Oztunali in crescendo

Risultato finale: Mainz-Friburgo 2-0

© foto di NewsPix/Image Sport

Adler 6 - Ha poco da fare in questa serata visto l'atteggiamento a dir poco remissivo del Friburgo. Si limita all'ordinaria amministrazione.

Brosinski 6.5 - Uno degli elementi più pericolosi del Mainz. Attacca spesso la profondità creando diverse occasioni da gol nel primo tempo.

Balogun 6.5 - Sceglie sempre il tempo dell'intervento in difesa, non concede mai la giocata a Petersen.

Hack 6.5 - Usa spesso il fisico e il colpo di testa per fermare gli attaccanti del Friburgo. Non rischia niente.

Diallo 6 - Si riprende la corsia di sinistra, dalla sua parte non si passa. Qualche pasticcio di troppo invece in fase di impostazione.

Latza 6 - Propone sempre l'azione palla a terra e cerca la conclusione dalla distanza ma non è fortunato non riuscendo mai ad impensierire Schwolow.

Gbamin 6.5 - Non brilla molto in mediana nella fase di impostazione, ma mette in campo tanta volontà ed è preziosissimo nelle chiusure nel finale.

Serdar 6 - Combatte con gli avversari, recuperando una buona dose di palloni nella zona nevralgica del campo (Dall'81' De Jong sv).

Oztunali 6.5 - Dopo un primo tempo dove ha sbagliato tantissimo, prende per mano i compagni nella ripresa mettendo in mostra buone giocate (Dall'85' Holtmann sv).

Quaison 6 - Non è una prima punta e si vede. Finisce per essere sovrastato dai tre centrali del Friburgo ma ha il merito di crederci sull'errore di Schwolow servendo a De Blasis il pallone del 2-0.

De Blasis 7 - Freddo dal dischetto realizzando uno dei rigori più strani della storia del calcio tedesco. Firma il raddoppio con il brivido visto che stava sbagliando a porta sguarnita ma questa sera è praticamente ovunque Dal 91' Ujah sv).