Le pagelle del Mainz - Difesa disastrosa, Boetius ci prova ma non basta

Risultato finale: Bayern Monaco-Mainz 6-0

© foto di Federico De Luca

Muller 5 - Subisce ben sei reti, un giornata da incubo. C'è da dire che non ha molte responsabilità su tutte le reti del Bayern Monaco, anche lui vittima degli errori difensivi dei compagni.

Brosinski 4,5 - Una partita che sicuramente vorrà dimenticare in fretta, il terzino destro del Mainz viene puntualmente saltato da Coman in ogni azione offensiva del Bayern Monaco. Si perde anche Goretzka nell'azione del gol di James Rodriguez,

Bell 4 - Una fase difensiva da mani nei capelli, stende il tappetto rosso ad ogni attacco del Bayern Monaco. Prestazione fortemente insufficiente per il centrale del Mainz, osserva inerme gli attacchi bavaresi.

Hack 4 - Nemmeno il tempo di assaporare l'Allianz Arena che si vede sopraffare da Lewandowski, un gioco da ragazzi per il polacco aggirare il difensore ospite. Nella ripresa un grande pasticcio, rinvia su Muller e favorisce la tripletta di James Rodriguez.

Niakhaté 5 - Il meno peggio della retroguardia di burro della formazione ospite, viene schierato per la prima volta sulla corsia mancina. Prova a contenere Muller, non gli riesce lo stesso con Kimmich.

Otzunali 6 - Uno dei pochi a provarci, ci mette tanta voglia ma la differenza tecnica si fa notare. Ci prova in più di un'occasione senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta di Neuer. (Dal 76' Donati sv).

Gbamin 5 - Un primo tempo abbastanza positivo, scompare lentamente nella ripresa. Anche lui partecipe del disastro in terra bavarese, una partita da dimenticare in fretta per salvarsi.

Latza 5 - In pochi si accordano della sua presenza in campo, dovrebbe marcare da vicino Goretzka ma il suo compito si arena fin da subito. Spettatore non pagante della sfida dell'Allianz Arena.

Boetius 6 - Viene inspiegabilmente levato dal campo ad inizio di secondo tempo, uno dei pochi a salvarsi nel disastro del Mainz. Qualche giocata degna di nota, manda in porta Otzunali che fallisce l'occasione. (Dal 46' Kunde 5 - Come un conetto utilizzato in allenamento per James Rodriguez, nullo).

Mateta 5 - Troppo isolato al centro dell'attacco del Mainz, palloni ricevuti con il contagocce. Non ci sono i presupposti per rendersi pericoloso, fa il solletico a Sule e Boateng per tutto il corso della sfida. (Dal 63' Aaron Caricol 6 - Prova a limitare i danni lungo la corsia mancina).

Onisiwo 5 - In fase offensiva è praticamente nulla, non si fa mai vedere al fianco di Mateta. Nel finale del primo tempo perde un sanguinoso pallone in mezzo al campo dal quale nasce l'azione del gol di Coman.