Le pagelle del Maiorca - Budimir si sacrifica, male Baba e Lumor

Risultato finale: Maiorca-Atletico Madrid 0-2

Manolo Reina 6 - Incolpevole ed anche sfortunato, soprattutto in occasione della seconda rete.

Sastre 6.5 - Attenzione sempre alta sugli attacchi dell’Atletico, ma questo non pregiudica qualche sgroppata condotta comunque con lucidità ed efficacia.

Valjent 6 - Prova di carattere. Se la cava in più circostanze intervenendo sulla sfera con grande decisione.

Campos 6.5 - Sempre presente in area di rigore il capitano, che stasera vende cara la pelle. Si confronta alla pari con gli attaccanti dell’Atletico.

Lumor 5 - Gli viene concessa una chance da titolare, ma non ripaga a dovere il suo allenatore. Va in apnea più del previsto e perde qualche pallone di troppo.

Baba 5 - Frenetico e poco lucido a metà campo, fin dalle prime battute di gioco. Si porta appresso il fardello di un giallo precoce che pregiudica la sua gara. Dal 68’ Prats 6 - Fa quel che può a match già compromesso e per poco non trova la rete della speranza.

Rodriguez 6 - Pulito in chiusura ed efficace in appoggio. Dà il suo contributo contro una delle squadre più difficili da affrontare.

Kubo 6.5 - Mette in mostra un talento puro del quale sentiremo sicuramente parlare in futuro. Tocca la palla con rapidità e confidenza, proprio come fanno i migliori.

Sevilla 6.5 - Lotta su ogni pallone ed è prezioso per la sua squadra. Gara di grande sacrificio e assolutamente sufficiente, nonostante la sconfitta.

Lago Junior 6 - Fa affidamento su tutte le sue doti atletiche per essere più presente possibile nella gara in entrambe le fasi di gioco. Dal 63’ Trajkovski 5 - Avrebbe avuto una buona chance se non avesse sbagliato clamorosamente lo stop al limite dell’area.

Budimir 6 - Fa a sportellate con una delle difese più rognose del torneo e prova ad alzare il baricentro della squadra quando è chiamato in causa. A volte ci riesce ed è prezioso. Sfortunato quando devia in rete il tiro di Joao Felix. Dal 67’ Alegria 5 - Mai in evidenza al suo ingresso in campo.