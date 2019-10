Le pagelle del Mallorca - Valjent chiude tutto, Lago Junior decisivo

Risultato finale: Maiorca-Real Madrid 1-0

© foto di Federico Gaetano

Reina 6 - Non deve compiere grandi interventi, ma dà comunque sensazione di sicurezza.

Sastre 5.5 - Fa fatica in fase difensiva. Non rientra nella ripresa. (dal 46' Agbenyenu 6 - Entra bene in partita. Attento e preciso)

Valjent 6.5 - L'ex Ternana gioca una grande partita. Sicuro, senza paura. Annulla o quasi Benzema.

Raillo 6.5 - Tanti falli ma anche parecchia esperienza. Se non prendi gol contro il Real, vuol dire che hai fatto davvero un'ottima prestazione.

Gamez 6 - Parte a sinistra, ma nella ripresa viene spostato a destra. Sempre impeccabile.

Febas 6 - Un'ora di battaglia e rincorse su ogni pallone. Meglio difensivamente che offensivamente. (dal 59' Kubo 6 - Si limita a mantenere la posizione. Mostra anche qualche tocco interessante).

Baba 7 - Uomo ovunque e lucido quasi fino alla fine. Instancabile.

Sevilla 6.5 - Grande esperienza al servizio della squadra. Corre poco ma corre bene.

Rodriguez 5.5 - Un po' spento e costretto a snaturarsi perché rimane sempre a difendere.

Budimir 6.5 - Grande faticatore e uomo squadra. Segna il 2-0 ma gli viene annullato per offside.

Lago Junior 7 - Un gran gol, il primo in Liga, contro i campioni del Rea Madrid. Questa serata la ricorderà a lungo. (dall'80' Trajkovski s.v.)