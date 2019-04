Le pagelle del Man. City - Aguero fallisce la chance, Sterling unica luce

Risultato finale Tottenham-Manchester City 1-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ederson 6 - Nel primo tempo è reattivo a respingere su Kane ma nel finale non è impeccabile sul tentativo di ribattuta, che favorisce il gol di Son.

Walker 6 - Il più propositivo della squadra, non si nasconde. Spinge sulla fascia destra, trova spesso il fondo anche se non altrettanto compagni da servire.

Otamendi 5.5 - La grinta e la fisicità non bastano in questi casi. Kane lo mette in difficoltà nei duelli aerei e manca nella precisione necessaria.

Laporte 5.5 - Sbaglia in parecchie occasioni, nelle quali arriva in ritardo nelle chiusure. Eccede negli interventi fallosi, rischiando più di una volta.

Delph 5 - Un po' troppo timido sulla fascia sinistra, non spinge come dovrebbe. Lascia passare Son, dritto al gol. Pessima l'entrata sulla caviglia di Kane.

Gundogan 5.5 - Non riesce mai a entrare appieno nel vivo del gioco, sembra disorientato. Lento e compassato, il centrocampista non garantisce il cambio di passo.

Fernandinho 6 - Distrugge la manovra avversaria, per quanto può non fa respirare i centrocampisti avversari. Da solo, però, non può tenere in piedi l'intero reparto.

D.Silva 5 - Il City dipende molto dalle sue giocate, ma stasera non si presenta in campo. La luce resta spenta, è un fantasma e la manovra offensiva ne risente. (Dall'89' De Bruyne s.v.).

Sterling 6.5 - E' l'unico che tiene in piedi l'attacco del Manchester, l'unico a rendersi pericoloso con la sua velocità. Semina la difesa e si procura il penalty.

Aguero 5 - Pesa come un macigno l'errore sul calcio di rigore, che il Kun si fa parare da Lloris vanificando l'occasione del vantaggio. Prova a riscattarsi ma senza successo. (Dal 70' Jesus 5 - Il cambio è tardivo ma neanche lui sa dare la scossa, emulando la brutta prestazione del compagno).

Mahrez 5.5 - Si fa notare con qualche accelerazione e diversi cross in mezzo, ma nulla di memorabile per poter incidere sulla partita. Almeno ci prova. (Dall'89' Sané s.v.).