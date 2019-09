Le pagelle del Man City - Aguero non basta, disastro Otamendi

Risultato finale: Norwich-Manchester City 3-2

Ederson 6 - Capitola per tre volte, poco può per il resto.

Walker 5.5 - Con le unghia e con i denti tiene botta, sbavature assortite, ma non commette errori marchiani.

Stones 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova discreta, ma non eccelsa in marcatura.

Otamendi 4.5 - Un disastro, regala il gol del 3-1, in generale non dà grande dimostrazione di solidità. Si fa vedere al tiro, ma senza esito.

Zinchenko 5.5 - Parte bene, poi diversi errori di concentrazione, manca nei momenti chiave del match.

Gundogan 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo in modo sufficiente. (dal 57' De Bruyne 6 - Disciplinato tatticamente)

Rodri 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi e c'è anche la gloria del gol.

Bernardo Silva 6 - Inserimenti sempre di qualità, bene anche in fase di non possesso. (dal 73' Mahrez 5.5 - Non lascia il segno).

David Silva 5.5 - Parte bene poi cede alla distanza scomparendo nella seconda parte dalla partita. (dal 57' Gabriel Jesus 6 - Ci prova, ma non basta).

Sterling 6 - Fa a sportellate con la difesa del Norwich. Gara generosa, ma poco produttiva.

Aguero 6.5 - Meno scintillante rispetto alle altre uscite, fa il suo dovere con un gol e altre occasioni, ma alla fine torna a casa con zero punti.