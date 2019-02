Le pagelle del Man City - Aguero segna, ma è de Bruyne a illuminare

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Mai seriamente impegnato, dimostra comunque di seguire bene la gara e leggere perfettamente il gioco, anticipando in un paio di casi gli avversari uscendo fuori dall'area.

Walker 6 - Fa spesso a sportellate con Kolasinac e ha sempre la meglio. Quando può si lancia in attacco con la sua velocità.

Otamendi 6 - Sbaglia poco o nulla, importante le sue chiusure aeree in area di rigore.

Laporte 6,5 - Gioca da terzo centrale, ma spinge più dei terzini. Un assist, un gol annullato e tanti cross al centro. Oltre una fase difensiva ottima.

Bernardo Silva 6 - Si fa spesso trovare larghissimo sulla destra per poi venire in mezzo al campo. Solite combinazioni coi compagni all'interno di una macchina quasi perfetta come il Manchester City.

Fernandinho 6,5 - Non ha un ruolo preciso: a tratti difensore centrale, a tratti centrocampista di contenimento, con la costante abnegazione di chi sa d'essere un leader. E' l'uomo ovunque di Guardiola: dove serve, lì lo si trova.

Gundogan 6,5 - La scucchiaiata per Sterling in occasione del gol del 2-1 è probabilmente la giocata più bella della sua partita. E gli vale senza dubbio mezzo punto in più.

Sterling 7 - Il secondo gol lo segna praticamente lui, confezionando un cioccolatino dolcissimo per Aguero. Strappa applausi all'Etihad con una serie di ripiegamenti. Insomma, non solo fantasia: Sterling cresce sempre più.

de Bruyne 7 - Facessimo una classifica della qualità di gioco di ogni calciatore al mondo probabilmente in vetta ci sarebbe lui. Il belga illumina il gioco, non sbaglia una giocata, sfiora anche il gol in più di un'occasione. Dall'88' Mahrez s.v.

David Silva 5,5 - Il peggiore dei suoi. Non che giochi malissimo, ma è un po' fuori dalle manovre più importanti di giornata.

Aguero 8 - La tecnica con cui velocizza le sue giocate lasciano i calciatori dell'Arsenal tre spanne dietro ogni volta. La tripletta si spiega con i suoi movimenti perfetti all'interno di meccanismi già collaudati. E, quando deve, dà un enorme disponibilità in fase difensiva. Dall'81' Gabriel Jesus s.v.