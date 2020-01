Le pagelle del Man City - Bernardo Silva, che perla. Sterling sprecone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bravo 6 - Un gol subito, su cui è esente da colpe. Attento nelle uscite, segue sempre l'azione dei suoi, come un giocatore di movimento. Guardiola docet.

Walker 6,5 - Un assist a referto, quello per Bernardo Silva, e la solita presenza costante nelle trame offensive dei Citizens.

Fernandinho 6,5 - Guardiola ne ha già fatto un ottimo difensore. Chiude gli spazi e si destreggia bene nella prima impostazione.

Otamendi 6 - Sul gol di Rashford ferma troppo presto la sua corsa, ma è l'unica macchia di una serata in cui giganteggia contro gli attaccanti avversari.

Mendy 6 - Col solito passo cadenzato accompagna le azioni in attacco, allargandosi spesso sulla linea del fallo laterale. Sufficiente.

Gundogan 6,5 - E' l'uomo che mette ordine, quello che spinge e al contempo torna nella sua area a dar manforte in fase difensiva.

Rodri 6,5 - Giocatore delizioso. Fa sempre ciò che deve, rende semplici anche i passaggi col coefficiente di difficoltà più alto. Una tecnica sopraffina davanti alla difesa.

Bernardo Silva 7,5 - In movimento continuo, è una vera spina nel fianco per la difesa del Manchester United. Ci mette un quarto d'ora a salire in cattedra, poi inventa un gol dal nulla con un tiro portentoso che non dà scampo a de Gea.

Mahrez 7 - Ingaggia spesso e volentieri il duello con William e ne esce quasi sempre vincitore. Trova il gol nel primo tempo e regala tante giocate di classe. Dall'87' Foden s.v.

De Bruyne 7 - A volte regista, altre falso 9, altre ancora esterno. E' onnipresente, lo si vede in ogni zona di campo. E i suoi suggerimenti sono sempre da far vedere e rivedere ai bambini delle scuole calcio. Dall'80' Gabriel Jesus s.v.

Sterling 5,5 - L'unico a steccare del Manchester City. Ha almeno tre palle gol e le sciupa tutte, a volte ciccando inspiegabilmente delle conclusioni che per uno dotato della sua tecnica dovrebbero essere un giochetto da ragazzi.