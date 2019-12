Le pagelle del Man. City - Mahrez scatenato, De Bruyne imprendibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manchester City - Leicester 3-1 (22' Vardy, 30' Mahrez, 43' Gundogan, 69' Gabriel Jesus)

Ederson 6.5 - Può fare davvero poco sul tocco sotto di Vardy, per il resto della sfida non subisce molti tiri. Bene in presa alta, dove non concede occasioni alle Foxes. Interviene in un paio di occasioni, dove diventa decisivo.

Walker 6 - Non attacca molto anche per via della posizione alta di Mahrez, ma in difesa mete in mostra tutti i suoi limiti difensivi. Errore di valutazione sul primo gol del Leicester.

Fernandinho 5 - Ancora una volta si vedono i suoi limiti in difesa, quando Vardy lo punta va sempre in difficoltà. I paragoni con Mascherano, almeno per il momento, sono più che azzardati.

Otamendi 6 - Più concreto rispetto al compagno di reparto, anche se a volte concede troppo. Sui palloni alti, invece, rimane uno dei migliori del campionato.

Mendy 6.5 - Non ha molto lavoro da compiere, quando Barnes prova ad affondare dalle sue parti trova sempre la porta sbarrata. Prestazione di livello, sta diventando continuo durante tutto il match.

Gundogan 6.5 - Inizia sottotono, poi alza il ritmo del palleggio e la qualità aumenta. Al termine del primo tempo prende il pallone che scotta e dal dischetto non sbaglia. (Dal 78' Rodri 6 - Solita consistenza a centrocampo, entra con il risultato già sui binari giusti).

De Bruyne 7 - Ingaggia un duello personale con Schmeichel, vinto però dal portiere danese. Quando inizia a creare gioco diventa imprendibile, da applausi l'assist sul secondo palo per il gol di Gabriel Jesus. (Dal 92' Aguero s.v.).

Bernardo Silva 6 - Nel primo tempo non riesce ad incidere, spesso si fa scippare il pallone. Nella ripresa alza ritmo e qualità del palleggio e il City diventa inarrestabile.

Mahrez 7.5 - Contro la sua ex squadra si trasforma e gioca a livelli incredibili, il gol arriva dopo una prestazione da applausi. Se trova anche la continuità può diventare un elemento insostituibile.

Sterling 6.5 - Spesso prova l'accelerazione nel primo tempo, ma non gli lasciano spazio. Non segna, ma fa molti movimenti importanti come in occasione del rigore che cambia la partita. (Dall'89' Foden s.v.).

Gabriel Jesus 6.5 - Si vede pochissimo, soprattutto nella ripresa. La fisicità dei due centrali lo tiene lontano dalla porta, ma appena ha l'occasione piazza la giocata vincente.