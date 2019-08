Le pagelle del Man City - Silva strepitoso, Aguero è una sentenza

Risultato finale: Manchester City-Brighton 4-0.

Ederson 6.5 - Non viene chiamato spesso in causa, ma come al solito c'è sempre nonostante i pochi tiri subiti. Un paio di ottime parate, porta a casa l'ennesimo clean sheet della sua carriera con i Citizens.

Walker 6 - Non spinge moltissimo sulla corsia esterna, ma comunque dà una grossa mano in difesa. Partita di controllo, soprattutto nella ripresa.

Otamendi 6.5 - Non ha molto lavoro da compiere, ma gestisce molto bene la linea difensiva. In un momento di emergenza per la difesa del City l'argentino deve mettere in campo tutta la sua esperienza.

Laporte 6 - Inizia senza problemi il match e gestisce con intelligenza le incursioni offensive degli ospiti. A pochi minuti dal termine del primo tempo è costretto ad uscire per via di un infortunio al ginocchio. (Dal 37' Fernandinho 6.5 - Entra in campo ed interpreta alla perfezione un ruolo non suo).

Zinchenko 6 - Meglio nel primo tempo, dove affonda con più facilità. Nella ripresa pensa più alla fase difensiva, ma nel complesso gioca una buona gara.

Rodrigo 6.5 - Gioca una partita difensiva da applausi, concede poco e nulla alla squadra di Potter. Veloce nel fra ripartire la manovra, roccioso quando deve interrompere il gioco: il centrocampista dei sogni e che potrebbe far comodo a chiunque.

De Bruyne 7.5 - Forma fisica strepitosa, corre in tutte le zone del campo e aiuta anche in fase di non possesso. In avanti disegna calcio ma sblocca la sfida con un gol da prima punta. (Dal 69' Gundogan 5.5 - Qualche disattenzione di troppo, deve rimanere più concentrato nelle battute finali del match).

David Silva 7 - Si muove tra linee seminando il panico ad ogni accelerazione. Quando si inserisce crea scompiglio, le azioni pericolose partono tutte dai suoi piedi. Peccato per l'occasione sprecata da due passi, ma il cross di Sterling era troppo veloce anche per un attaccante. (Dal 77' Bernardo Silva 7 - Entra e segna subito il 4-0, solito impatto del centrocampista lusitano).

Sterling 5 - Spento rispetto al solito, si vede poco e nulla durante tutto il match. Nessun acuto durante una sfida che ha visto dominare tutti gli uomini dell'attacco.

Mahrez 5.5 - Qualche giocata da applausi, ma nel complesso non incide molto in questa vittoria. Va a strappi come al solito, ma gli manca la costanza.

Aguero 8 - Fino al suo primo gol non si vede praticamente mai, poi diventa l'ago della bilancia. Due gol, il secondo da manuale, e un assist: il numero 10 continua a stupire tutti. Passano gli anni, ma El Kun non sbaglia praticamente mai.