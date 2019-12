Le pagelle del Man. United - de Gea, che papera. Wan-Bissaka ingenuo

Risultato finale: Watford-Manchester United 2-0.

de Gea 5 - Protagonista negativo del match. Se il Manchester United esce sconfitto da Vicarage Road, grossa colpa è del portiere spagnolo. Una papera clamorosa regala l'1-0 che spiana la strada al Watford. Poi viene battuto su rigore, ma la partita senza il suo errore sarebbe stata totalmente diversa.

Wan-Bissaka 5,5 - Il terzino gioca una partita molto attenta in difesa e compie un solo, imperdonabile errore. Troppo ingenuamente entra in scivolata in area e stende Sarr regalando il rigore che porta poi al 2-0 del Watford.

Maguire 6 - Poco da dire al centrale difensivo: i gol arrivano su due errori grossolani dei compagni. Lui con Lindelof aveva giocato una partita pressoché perfetta.

Lindelof 6 - Con Maguire formano una coppia difensiva difficile da sormontare. Tant'è che ci si mettono i compagni per far segnare gli avversari.

Shaw 5,5 - Si vede soprattutto in proiezione offensiva, in difesa soffre tanto la velocità di Sarr.

Fred 5,5 - Dopo le ottime prestazioni offerte di recente il brasiliano oggi è sembrato un po' sovrastato dalla corsa dei centrocampisti avversari.

McTominay 5,5 - Lo scozzese prova a dare un po' di geometria ai suoi ma finisce più che altro per scomparire dal gioco. Si fa notare solo per una sventagliata e per un tiro ribattuto dal limite (dal 72' Mata 5,5 - Entra per dare la scossa ma si vede solo con una punizione a tempo scaduto).

James 5 - Il giovane esterno viene oscurato da Femenia che non lo lascia mai da solo. Forse è colpa anche dei compagni che non lo servono a dovere, ma è sempre fuori dal gioco dei red devils (dal 58' Greenwood 5,5 - Lo scusiamo per la giovanissima età, ma l'errore sotto porta dopo un grande aggancio è da matita rossa).

Lingard 5 - Sbaglia un gol nel primo tempo calciando alto tutto solo davanti a Foster. Alla luce di quanto accaduto nel resto della partita, il suo diventa un errore decisivo (dal 64' Pogba 6 - Al rientro dopo l'infortunio gioca con un po' di superficialità, anche se spaventa Foster con una bella conclusione in area).

Rashford 5 - Lui, Lingard e Martial sono quasi irritanti. Mai decisivi, finiscono per compiere dei tocchi di fino inutili e vengono fermati ogni volta che provano l'azione pericolosa.

Martial 5 - Discorso molto simile a Rashford, anche se sul francese conta tanto la stretta marcatura del duo difensivo del Watford. Non trova mai spazio per essere decisivo, se non con un destro nel finale.