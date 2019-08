Le pagelle del Man United - James segna ancora, Pogba a due velocità

Risultato finale: Southampton - Manchester United 1-1

De Gea 6 - Quasi un'ora di riposo per il portiere spagnolo, che nel giro di pochi secondi, al 58', deve prima salvare sull'incornata iniziale di Ings, e poi invece arrendersi a quella successiva di Vestergaard. Per il resto guarda e basta.

Wan-Bissaka 6 - Nei primi minuti Boufal gli crea qualche grattacapo, ma alla lunga finisce per prendergli le misure. E anche per sfiorare il gol in prima persona. Prestazione sufficiente, nel complesso.

Lindelof 5 - Dell'intera catena difensiva di Solskjaer, è forse lui l'elemento a dare meno sicurezze. Se la cava abbastanza bene, finché però Vestergaard non decide di prendergli l'ascensore sopra e andare a pareggiare.

Maguire 6 - Il difensore più caro nella storia del calcio vive una giornata tutto sommato abbastanza serena. Forse si vede persino più coinvolto col pallone che senza: questo perché i Saints puntavano spesso Lindelof e non lui.

Young 6 - Sul versante destro gli attacchi degli avversari sono praticamente inesistenti, e lui può concentrarsi sul tentare di portarsi avanti. Qualche discesa, ma non combina granché. C'è da dire che non soffre neanche.

Pogba 5,5 - Fatica e non poco nel corso del primo tempo, in cui è tra i meno brillanti dei suoi. Dopo l'intervallo rientra in campo con una mentalità diversa, e la sua prova cresce. Ma non quella della squadra.

McTominay 6,5 - Lotta e cuce, è lui ad avviare l'azione del vantaggio di James. Poco dopo serve un gran pallone anche a Wan-Bissaka, ma il terzino manda alto. Bene quando c'è da tamponare, eccelle meno in costruzione. (dall'82' Greenwood 6 - Pochi minuti per il giovanissimo attaccante, che trova comunque il modo di rendersi pericoloso impegnando Gunn dalla lunga distanza).

Pereira 5,5 - A giudicare dai primi palloni che tocca si direbbe essere in buona forma, ma in realtà si rivela essere tutta solamente un'illusione. Non entra mai realmente in partita, prima di uscirvi ad ogni titolo. (dal 68' Lingard 5,5 - Ingresso disordinato il suo. Si vede che ha voglia di provare a contribuire alla causa, ma tenta di farlo in maniera troppo caotica e quindi poco efficace).

Mata 5,5 - Lo spagnolo prova a dirigere l'orchestra dello United partendo centrale sulla trequarti. Da un giocatore della sua caratura e della sua esperienza, però, ci si attende una prova diversa da quella fornita al St Mary's. (dal 68' Matic 6 - L'entrata in campo del serbo modifica l'assetto tattico dello United, ma non aiuta granché la squadra nella sua metà campo. Senz'altro porta equilibrio).

James 7 - Comincia subito fortissimo, e dopo dieci minuti sigla il vantaggio con un missile terra-aria. Ci riprova poco dopo, con meno fortuna. Rimane al centro delle manovre offensive dei suoi fino al termine della gara, ma con meno precisione e pericolosità.

Rashford 5 - Spreca una chance nitida a metà primo tempo, anche se forse si trattava comunque di fuorigioco. Anche più avanti però potrebbe colpire, ma si lascia ipnotizzare da Gunn in uscita. Errori che pesano.