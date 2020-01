Le pagelle del Man United - Jones disorientato, si salva solo Rashford

De Gea 5,5 - Non può far nulla sui tre gol, in uno è anche sfortunato a spingere la palla addosso ad un compagno. Nel primo tempo le sue parate evitano un passivo maggiore.

Wan-Bissaka 5,5 - Tutto sommato presidia bene la sua zona di campo, non facendosi mai saltare nell'uno contro uno. Ma il suo apporto offensivo è nullo.

Lindelof 5 - Troppo spesso in ritardo, come in occasione della rete di Mahrez, quando un suo intervento così così favorisce l'ennesima rete del Manchester City.

Jones 4,5 - Alla seconda presenza stagionale (la prima con lo Sheffield ha fatto molto discutere), conferma di essere in difficoltà anche stasera. Disorientato fin dall'inizio, è la gara peggiore per collezionare mminuti quando spesso giaci in panchina.

Williams 5 - Da quel lato il Manchester City passa spesso e volentieri perché il numero 53 lascia la corsia libera per le sue eccessive scorribande. Non dà equilibrio.

Pereira 5 - E' in partita, spesso prova ad inventare lui, ma troppo spesso finisce travolto dal ciclone del possesso veloce avversario. Ed è sfortunato a realizzare l'autorete nel finale di primo tempo.

Fred 5,5 - L'atteggiamento è quello giusto, combattivo su ogni pallone, ma non basta contro la qualità degli avversari.

James 5 - Un paio di iniziative e poco altro, stavolta non riesce ad incidere. Dal 64' Gomes 5 - Mezzora toccando pochissimi palloni, non entra bene.

Lingard 5 - Bocciato dopo appena 45 minuti. Non entra in nessun'azione del Manchester United, è completamente spaesato. Dal 46' Matic 5,5 - Dà maggiore copertura, intercetta qualche passaggio in più, ma in fase offensiva il suo ingresso in campo non cambia nulla.

Rashford 6,5 - Il più talentuoso dei Red Devils e si vede. Quando ha lui il pallone è l'unico momento in cui sembra che il Manchester United possa creare qualcosa di pericoloso. E ovviamente la firma sull'unico gol dei suoi è proprio del capitano, alla prima con la fascia al braccio.

Greenwood 5,5 - Fa tanto movimento, prova a combinare con Rashford e mette a referto un assist. Ma per lunghi tratti si vede pochissimo. Dall'82' Martial s.v.