Le pagelle del Man United - Lukaku di cuore, Pogba non brilla

© foto di Imago/Image Sport

de Gea 6 - Praticamente neanche una parata da parte sua oggi. Il Liverpool spinge ma non calcia mai, lo spagnolo al massimo deve uscire in presa bassa o alta.

Young 6 - Ingaggia spesso il duello sulla fascia. A volte ingenuo a commettere fallo e meno propositivo davanti, ma corre dal primo all'ultimo momento senza fermarsi.

Smalling 6 - Nessuna sbavatura, tiene bene la posizione e gli attaccanti avversari.

Lindelof 6,5 - Importante sulle palle alte, nella ripresa le prende praticamente tutte lui, favorito dal fatto che il Liverpool perde Firmino.

Shaw 6,5 - Sempre attento e concentrato, per tutti i novanta minuti. Corre tanto, resta più attaccato alla linea difensiva e non concede spazi.

Herrera 6 - Appena 19 minuti in campo, poi si fa male. Buon ritmo comunque nel tempo disputato. Dal 21' Andreas Pereira 6 - Non è Herrera e a volte lo fa vedere con qualche errore, ma nella ripresa recupera tanti palloni.

McTominay 6 - Mette insensità, grinta, combatte su ogni pallone. Altra partenza da titolare, la voglia di far bene non gli manca.

Pogba 5,5 - Non è brillante, non trova mai la giocata giusta. Sarà che ci si aspetta sempre tanto, specie nell'ultimo periodo, ma non è all'altezza.

Mata 6 - L'ultima giocata, da infortunato, è un gran recupero difensivo che la dice lunga sulla sua mentalità. Esce per un problema fisico dopo meno di mezzora. Dal 25' Lingard 6 - Il fisico gli permette un quarto d'ora e nulla più, poi si fa male di nuovo. Dal 43' Sanchez 5,5 - Finalmente gioca, ma non incide praticamente mai.

Lukaku 6,5 - Il migliore in campo del Manchester United. Un migliore di cuore, di cattiveria agonistica, di carica. E' quello che ci crede di più, in barba a qualsiasi ostacolo. Ma da solo non riesce a vincerla.

Rashford 6 - Qualche accelerata qua e là. Anche lui non è al meglio della condizione e si vede.