Le pagelle del Man United - Rashford trascinatore, Jones da film horror

© foto di imago sportfotodienst

De Gea 5,5 - Mezzo punto in più per il super-intervento doppio di inizio primo tempo. Per il resto, non dà mai quel guizzo in più a cui ci ha abituati negli anni.

Lindelof 6 - Poteva fare decisamente meglio in copertura su McBurnie nel 3-3, ma almeno è l'unico della linea a tenere un minimo d'ordine.

Maguire 5 - Lascia a Mousset lo spazio per concludere sul gol del 2-0, dandogli l'apertura per il destro da fuori area. Bravo in impostazione, certo, ma l'errore pesa.

Jones 4 - La caduta sul contrasto in velocità con Mousset prima dell'1-0 è l'emblema della sua pessima partita. Non rientra neanche in campo nel secondo tempo, con Solskjaer che capisce come non sia esattamente la sua giornata migliore.

Dal 46' Lingard 6 - Non una gara super-appariscente, ma fa tanto lavoro sporco portando i suoi ad alzare il baricentro in maniera propedeutica alla rimonta.

Wan-Bissaka 5 - Gara un po' così quella dell'esterno, che oggi spinge un po' meno ma soprattutto commette davvero troppi falli.

Pereira 6 - Non ha fatto per niente male, incaricandosi anche della battuta dei piazzati. Esce e, suo malgrado, vede i compagni rimontare la partita.

Dal 73' Greenwood 6,5 - Realizza un gol da centravanti consumato, in spaccata. L'età è dalla sua, ma servirà crescerlo con cura.

Fred 4,5 - Altra gara imbarazzante del brasiliano, che perde il pallone su cui ha origine il 2-0. Davvero l'ombra di quel giocatore apprezzato in Champions League con la maglia dello Shakhtar.

Williams 6 - Meriterebbe un 4 per la gara disputata fino al gol, con tanto di ammonizione, ma un 7,5 per la conclusione al volo con palla in discesa con cui, con piede destro non suo, buca la porta dello Sheffield. Classe 2000, si farà ma dovrà migliorare tantissimo in fase di copertura.

James 6 - Gara un po' in ombra del gallese, che però si accende quando c'è da servire Rashford per il gol del parziale 2-3.

Rashford 7 - Non molla mai, si batte anche quando tutto va per il peggio ai suoi. Sigla il gol del parziale vantaggio e si carica i compagni sulle spalle.

Martial 5,5 - Si accende poco, ma si carica quando parte la rimonta dei Red Devils. Troppo poco, però, per raggiungere la sufficienza.

Dall'85 Tuanzebe sv -