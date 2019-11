Le pagelle del Man Utd - Martial impalpabile, McTominay non basta

Risultato finale: Bournemouth-Manchester United 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Gea 6 - Beffato in occasione del gol, tiene a galla finché può i suoi compagni.

Wan Bissaka 5 - Prestazione davvero negativa per il giovane talento dei Red Devils. Poca spinta, svagato in difesa. (dall'81' Williams s.v. - )

Lindelof 5.5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Maguire 5.5 - In difficoltà con King e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Young 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

McTominay 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Fred 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

James 5.5 - Insufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dall'81' Greenwood s.v. - )

Pereira 5 - Ci prova all'inizio, poi è irritante nella sua gara. Fa il solletico alla difesa avversaria. (dal 69' Lingard 5 - Nullo il suo apporto alla gara. Non cambia la storia del match.)

Rashford 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura della difesa del Bournemouth.

Martial 4 - Un fantasma in attacco: prova davvero poco propizia per i suoi compagni. Da cancellare e anche alla svelta.