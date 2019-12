Le pagelle del Man Utd - Martial sugli scudi, McTominay in ombra

Risultato finale: Man Utd-Newcastle 4-1

© foto di imago sportfotodienst

De Gea 6 - Una sola volta è impegnato e risponde presente. Poco può sul gol di Longstaff.

Wan Bissaka 6.5 - Ormai è una certezza del Manchester United. Spinge appena può, mette un bel assist per Rashford. Bene anche nella ripresa.

Lindelof 6.5 - Ormai si conosce a memoria con Maguire. Qualche scricchiolio iniziale, poi esce alla distanza.

Maguire 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più nei meccanismi difensivi.

Shaw 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore, tanta grinta e pochissimi errori.

McTominay 6 - Non è in perfette condizioni, ma dà tutto (forse anche troppo) fin quando rimane in campo. Via da un tempo. (dal 46' Pogba 6 - Tornava in campo dopo tanto tempo, prestazione sufficiente, sfiora anche il gol.)

Fred 6.5 - Sempre più imprescindibile per Solskjaer. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo. Appena può va anche al tiro.

Greenwood 6.5 - Altra gara di gran livello. Sempre più padrone del suo ruolo. E ancora a segno.

Pereira 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce stremato dopo aver dato tutto.

Rashford 7 - Splendido il gol di testa a suggellare una prova giudiziosa su tutto il fronte d'attacco. (dal 63' Lingard 6 - Entra a risultato ormai acquisito.)

Martial 7.5 - Il vero protagonista della gara: doppietta e non solo. Una bella prova per il talento francese. (dal 67' Mata 6 - Si limita a contenere)