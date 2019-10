Le pagelle del Man Utd - McTominay ci prova, male l'attacco

Risultato finale: Newcastle-Manchester United 1-0

De Gea 6 - Beffato in occasione del gol di Longstaff, per il resto nessun errore degno di nota.

Dalot 5.5 - Spinge poco sulla fascia, alcuni cross messi in area, ma tutto troppo prevedibile. (dal 60' Rojo 5.5 - Non trasmette sicurezza al reparto.)

Tuanzebe 5.5 - Convince poco sia da centrale che da esterno. Non sempre è lucido.

Maguire 5.5 - In difficoltà con Joelinton e compagni, non trova le giuste conto misure e anche lui finisce per essere travolto. Sbaglia un gol facile nel primo tempo

Young 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto. (dall'87' Chong s.v. - )

McTominay 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Fred 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Pereira 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Mata 5 - In questa posizione non riesce ad incidere. Fatica a rendersi davvero pericoloso, ben presto viene disinnescato dagli avversari. (dal 66' Greenwood 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

James 5.5 - Prestazione difficilmente decifrabile. C'è volontà, ma troppa prevedibilità.

Rashford 5.5 - Confuso, ma non trova alleati nei compagni. Ben marcato da Schar non trova lo spazio per colpire a rete.