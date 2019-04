Le pagelle del Man Utd - Sanchez pericoloso, De Gea errore fatale

Risultato finale: Barcellona-Manchester United 3-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

De Gea 4.5 - Grave l'errore su Messi, si riscatta solo parzialmente con una parata su Sergi Roberto. Alla fine i gol presi sono tre.

Jones 5.5 Non convince, troppo macchinoso e poco reattivo. Anche nella ripresa non è lucido.

Lindelof 6 - Cerca di tenere a bada le punte avversarie, ma non sempre con efficacia.

Smalling 5.5 - Parte bene, attento e concentrato, poi anche lui quando Messi attacca va in crisi.

Young 6 - Ci mette buona volontà, ma non sempre perfetto. Si mette in evidenza nella ripresa salvando su Messi.

Fred 5 - Decisamente sotto tono. Si fa irridere due volte da Messi e non si riprende.

Pogba 5.5 - Nervoso, a tratti irritante nel primo tempo. Non è il solito Pogba. Qualcosa meglio nella ripresa, ma non basta.

Mc Tominay 6 - Primo tempo discreto, si fa vedere anche al tiro.

Lingard 5.5 - Poteva far di più, ma si fa vedere solo all'inizio, poi anche lui è più ombre che luci. (Dal 80' Sanchez 6.5 - Sfiora il gol, ma Ter Stegen gli dice di no )

Rashford 6 - Parte forte, sfiora anche il gol, poi Piqué e Lenglet gli prendono le misure. (Dal 73' Lukaku 6 - Ci prova, ma non basta. )

Martial 5.5 - Corsa e velocità per mettere in difficoltà il Barcellona: riesce solo per 15', poi la squadra di Valverde con Messi prende il sopravvento. (Dal 64' Dalot 6 - Inserito per limitare il passivo, riesce nel suo intento.)