Le pagelle del Manchester City - Aguero bomber, esordio per Cancelo

Bournemouth-Manchester City 1-3

Ederson 7 - Può solo fare i complimenti a Wilson per lo splendido calcio di punizione, imprendibile. Salva la sua porta in almeno tre occasioni. Clamoroso (e anche fortunato) il salvataggio con la faccia su Smith.

Walker 5,5 - Inizia in maniera molto irruenta e si prende anche un meritato giallo. Si vede poco nella metà campo avversaria (dal 90' Cancelo s.v.)

Otamendi 5,5 - Sbaglia nettamente nel primo tempo, quando con il petto controlla la palla nell'area piccola per Smith, che per sua fortuna non la mette in rete. In difficoltà anche nel finale: in area si fa saltare da Solanke soltanto con un controllo.

Laporte 6 - Sicuro nelle chiusure. L'unica sbavatura la commette dopo l'intervallo, quando si lascia passare dietro Wilson, che poi sbaglia davanti a Ederson.

Zinchenko 6,5 - Gara perfetta. Sia in fase di ripiegamento, che in proiezione offensiva: i suoi cross mancini sono sempre velenosi. Sua la palla per il tiro di De Bruyne da cui nasce lo 0 a 1 di Aguero.

Gundogan 6 - Ordinaria amministrazione, è sempre ben posizionato per tenere corti i reparti (dal 57' Rodrigo 6 - Svolge il suo compito di tenere il possesso.)

Silva 7 - Dà il via all'azione del primo gol e libera - con un assist geniale - Sterling per lo 0-2. Festeggia alla grande la sua 400 presenza con la maglia del Manchester City.

De Bruyne 6,5 - Nel secondo tempo non si riesce a marcare, ma rispetto al solito è meno preciso sotto porta.

Bernardo Silva 6 - Positivo anche quest'oggi. Dà il via all'azione dello 0-2 trovando David Silva tra le linee (dal 79' Mahrez s.v.)

Aguero 7,5 - Al primo tentativo, segna. Dimostra di avere nel dna il ruolo da rapace d'area di rigore anche in occasione dell'1 a 3, quando raccoglie una palla vagante in area e con la punta anticipa tutti mettendola in rete.

Sterling 6,5 -In diversi momenti della partita sparisce lì sulla fascia. Ma quando conta c'è e firma lo 0 a 2 dimostrando di avere tecnica e freddezza.