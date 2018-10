Le pagelle del Manchester City - David Silva il migliore, difesa da rivedere

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6.5 - Salva i suoi nonostante le amnesie della difesa in un paio di circostanze.

Walker 5.5 - E’ poco presente in fase offensiva, non una grande gara per lui.

Kompany 5.5 - Non guida a dovere il reparto arretrato, soprattutto ad inizio partita. Il gol di Belfodil è anche sulla sua coscienza.

Laporte 5 - Alti e bassi nel corso dei novanta minuti, nel complesso fa venire troppi brividi a Guardiola in panchina.

Otamendi 5.5 - Qualche sbavatura sulla corsia di competenza, sicuramente non la sua miglior partita. Dal 65’ Stones 6 - Buono l’approccio alla gara.

Gundogan 6 - Pochi guizzi degni di nota in una serata comunque senza errori particolari. Lascia il campo per un problema muscolare. Dal 69’ Bernardo Silva 7 - Particolarmente ispirato, dà una marcia in più alla squadra al suo ingresso.

Fernandinho 5.5 - Ragiona talvolta un po’ troppo lentamente palla al piede per gli standard del gioco che propone il suo allenatore. La manovra ne risente.

David Silva 7.5 - E’ il più ispirato della mediana del City, dal suo mancino nascono sempre insidie per gli avversari. Il gol nel finale è la ciliegina sulla torta.

Sane 6.5 - Va a folate, ma riesce comunque a rendersi pericoloso contro la difesa ben organizzata dell’Hoffenheim.

Aguero 7 - Il trentaduesimo gol in Champions League non è l’unico acuto della sua serata.

Sterling 6 - Poco concreto, nonostante le buone occasioni a disposizione. Comunque sufficiente. Dal 75’ Mahrez SV.