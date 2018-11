Le pagelle del Manchester City - Laporte e Aguero protagonisti

Risultato finale: Lione-Manchester City 2-2

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Attento in diverse circostanze, può nulla sulle reti subite da Cornet, specialmente sulla seconda, imparabile.

Walker 6 - Soffre la rapidità di Fekir e per questo resta basso, preferisce contenere piuttosto che proporsi oltre la metà campo.

Stones 6 - Marca a vista Depay, lo limita come può, non senza sbavature.

Laporte 6.5 - Riapre il match con un bel colpo di testa, colpevole sul secondo gol di Cornet quando non riesce a chiudere sulla sua incursione.

Zinchenko 6 - Schierato come terzino sinistro, ruolo insolito, si limita al compitino per non commettere errori.

Mahrez 6.5 - Propositivo sin dai primi minuti, prova a mettersi in proprio e nel finale pennella da corner per la rete di testa di Aguero.

Fernandinho 6 - Giostra in mediana, rimedia un giallo dopo pochi minuti che lo condiziona. Se la cava con fisicità ed esperienza.

David Silva 6.5 - Solita grande classe con la quale smista palla. Propizia la rete di Laporte con una insospettabile sponda aerea.

Sanè 6 - Va a fiammate ma quando parte sa come rendersi pericoloso. La sua gara dura poco più di un’ora. Dal 70’ Delph sv.

Aguero 7 - Fatica a rendersi pericoloso, gioca spesso spalle alla porta ma nel finale incide il suo sigillo sul match col colpo di testa che vale il due a due. Dal 90’ Foden sv.

Sterling 5.5 - Non riesce ad incidere, anche se ne avrebbe i mezzi per farlo. Ammonito dopo mezz’ora.