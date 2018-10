Le pagelle del Manchester City – Mahrez spreca, Stones impeccabile

Risultato finale: Liverpool-Manchester City 0-0.

Ederson 6 - Non ha moltissimo lavoro da compiere, il Liverpool tira davvero pochissimo in porta. Bene sulle uscite alte, dove non concede margine ai saltatori.

Walker 6 - Dalle sue parti gira Mané, ma lui lo contiene molto bene. Non forza mai la giocata, soltanto in un'occasione prova l'accelerazione palla al piede. Ma nell'arco di una partita ci può stare.

Stones 7 - Salah e Firmino sono praticamente annientati. Scivolate, colpi di testa, anticipi: gioca una partita impeccabile, anticipa anche le giocate dei compagni di squadra.

Laporte 6.5 - Nel finale concede una palla pericolosa ai propri avversari. Tolta questa distrazione, anche lui non soffre mai e gestisce al meglio le imbucate degli avversari.

Mendy 6.5 - Guardiola gli chiede di affondare sulla sinistra e lui esegue. Quando c'è da usare le maniere forti non si tira indietro. Solita prova di sostanza del terzino sinistro.

Fernandinho 6 - Partita dai due volti anche per il centrocampista del City: primo tempo troppo leggero, soprattutto nel primo contrasto. Con il passare dei minuti recupera molti palloni, creando diversi pericoli nel suo raggio d'azione.

Silva B. 6 - Nel primo periodo è l'unico che riesce a reggere l'urto dei padroni di casa. Ogni scelta viene pesata e infatti commette pochissimi errori.

Mahrez 4.5 - Si può sbagliare un calcio di rigore. Si possono anche sbagliare alcune giocate. Il problema è uno soltanto, ovvero il match e l'importanza. In una sfida così non puoi permetterti di ribaltare le gerarchie dei tiratori. Ma oltre l'errore dagli undici metri, per fare il salto di qualità bisogna essere lucidi soprattutto in partite come queste.

David Silva 5.5 - Prova a creare un po' di scompiglio con le accelerazioni palla al piede, ma questa volta non trova spazi nemmeno per potersi asciugare la fronte.

Sterling 5 - Servito pochissimo, non riesce mai a dettare il passaggio o a creare la superiorità. Gioca trenta minuti sulla bandierina del corner, non rientra mai e ha un atteggiamento fuori dagli schemi di Guardiola. (Dal 76' Sané 6.5 - Entra e spacca in due la partita con la sua velocità, procurandosi il calcio di rigore successivamente fallito da Mahrez).

Aguero 5.5 - Non lo servono mai, anche perché viene marcato stretto. Ma lui è troppo nervoso, sbaglia moltissimo. (Dal 65' Gabriel Jesus 6 - Non ha occasioni da gol sui piedi, ma fa vedere qualche giocata di classe in mezzo alla difesa del Liverpool).