Le pagelle del Manchester City - Sané spacca il match, Aguero sfortunato

Risultato finale: Manchester United-Manchester City 0-2

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Serata abbastanza tranquilla per l'estremo difensore brasiliano, nella ripresa addirittura non si sporca nemmeno i guanti. Qualche tiro dalla distanza senza troppe pretese dello United.

Walker 6,5 - Stranamente si fa notare più in fase difensiva che di spinta, tante chiusure degne di nota per l'ex Tottenham che con il passare dei minuti riesce a far scomparire dal campo il temibile Lingard.

Kompany 6 - Ha poco lavoro da svolgere, dalla mezz'ora del primo tempo infatti il Manchester United fa fatica a superare la metà campo. Risultato? Serata abbastanza tranquilla nonostante il giallo ricevuto nei primi minuti di gara.

Laporte 6 - Simile discorso a quello fatto per il compagno di reparto, lo spagnolo quando viene chiamato in causa chiude gli spazi per i contropiedi di Rashford. Prestazione sufficiente la sua.

Zinchenko 5,5 - Unica piccola nota stonata per Guardiola, spinge come il forsennato come desiderato dal suo tecnico ma non è impeccabile quando è chiamato a servire palloni interessanti per i compagni.

Gundogan 6 - Il giri del motore non sono al massimo ma è l'uomo d'ordine del centrocampo del City, passaggi elementari ma corretti. Poche sbavature in fase di costruzione per il tedesco. (Dal 90' Danilo sv).

Fernandinho 6,5 - Costretto a lasciare prima il terreno di gioco per un problema fisico, prestazione sopra la media però per il brasiliano. Rimane preziosissimo il suo salvataggio nel primo tempo che nega la gioia del gol a Rashford. (Dal 51' Sané 6,5 - Il suo ingresso in campo dà maggior imprevedibilità agli attacchi del City, calcia una volta in porta e con la complicità di De Gea chiude le contesa).

David Silva 6,5 - Prima mezz'ora abbastanza sonnecchiante, quando alza i ritmi si innalza anche la qualità della manovra dei Citizens. Cambi passi da fenomeno come le intuizioni ad aprire corridoi interessanti per i compagni.

Bernardo Silva 7 - Continua a confermarsi come uno dei calciatori più preziosi della formazione di Guardiola, tecnica al potere per l'ala portoghese. Quando spinge forte sull'acceleratore fa male, sblocca il punteggio con una giocata personale.

Aguero 6,5 - Non riesce a mettere la sua firma nel match ma è sempre pericoloso, dialoga spalle alla porta con i compagni e non dà punti di riferimento ai centrali avversari. Calcia dal limite nella ripresa colpendo anche il palo. (Dal 90' Gabriel Jesus sv).

Sterling 6,5 - Parte inizialmente sulla corsia mancina, perde qualche duello con Young ma si rende pericoloso nel finale di prima frazione. Si sposta sulla destra e ha più spazio per colpire, si fa tutto il campo e serve l'assist vincente per il raddoppio di Sané.