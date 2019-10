Le pagelle del Manchester City - Sterling devastante, stecca Bernardo

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

Raheem Sterling

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 – Serata tranquilla per l’estremo difensore brasiliano, mai realmente impegnato dagli avversari. Sempre sicuro con i piedi.

Cancelo 6,5 – Parte piano, crescendo alla distanza. Conferma i limiti in fase difensiva ma quando spinge fa male.

Otamendi 6,5 – Puntuale e concentrato in marcatura, non concede niente a Orsic e Petkovic.

Fernandinho 7 – Sembra già perfettamente a suo agio in un ruolo inedito. Usa tutta la sua esperienza per leggere in anticipo le situazioni. Non sbaglia niente.

Mendy 6 – Molto attivo soprattutto nel primo tempo, quando il City attacca prevalentemente a sinistra. Non sempre preciso.

Gundogan 6,5 – Quantità e qualità. Scheggia la traversa con una sassata.

Rodri 7 – Passato lo spavento per la brutta caduta in avvio si scioglie e prende in mano le redini del centrocampo. Apertura illuminante sul primo gol.

Silva 6,5 – Poco incisivo in fase conclusiva, ma quando si accende incanta con i suoi colpi di classe. (dal 90’ Foden 6,5 – Gli bastano pochi secondi per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, Predestinato).

Mahrez 6 – Spreca tanto, riscattandosi però con l’assist per la rete di Sterling.

Bernardo 5 – Gli capitano due buone occasioni ma non le sfrutta a dovere. Meno ispirato del solito. (Dal 57’ Sterling 7,5 – Impatto devastante. Spacca la partita con un gol, un assist e tante giocate di qualità).

Aguero 6,5 – Scatti, tagli conclusioni. Si muove tantissimo sul fronte offensivo. Avrebbe meritato il gol. (Dall’88’ Gabriel Jesus - sv)