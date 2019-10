Le pagelle del Manchester City - Sterling indemoniato, scalpita Foden

Risultato finale: Manchester City-Aston Villa 3-0

Ederson 6 - Nelle poche volte in cui viene chiamato in causa, dimostra sicurezza.

Cancelo 5.5 - L'ex Inter e Juventus non lascia il segno, rischiando inoltre di concedere un rigore all'Aston Villa su un contrasto con Douglas Luiz giudicato regolare dal VAR.

Stones 6 - Dalla sua parte è vietato l'accesso. Partita in totale controllo.

Fernandinho 5 - Perché rovinare una buona gara con un cartellino rosso? Limiti caratteriali giganteschi per il brasiliano, che a risultato acquisito commette un fallo ingenuo che gli costa la seconda ammonizione. Sconsolato Guardiola a bordocampo.

Mendy 6.5 - Quasi tutte le azioni offensive portate a termine nel corso della prima frazione sono passate dai suoi piedi. Protagonista indiscusso della linea difensiva del City. (Dal 72' Angelino s.v.)

Gundogan 6.5 - Migliora a vista d'occhio dal punto di vista difensivo, oltre a giocare ad alto livello anche dalla trequarti in avanti. Segna il terzo gol che chiude la contesa.

De Bruyne 7 - Ennesima prestazione importante per il belga, applaudito dal pubblico ad ogni tocco di palla. Qualche dubbio sulla posizione di Sterling (e il possibile tocco di David Silva) nella seconda rete dei Citizens, che porta la sua firma. (Dal 76' Foden 6.5 - Fa subito vedere le sue straordinarie qualità, sfiorando anche il gol del 4-0)

Silva 6.5 - Giocatore a tutto campo, alterna alla perfezione le due fasi. Prezioso per i compagni di squadra.

Bernardo Silva 6 - Crea tantissimo, ma non concretizza nulla. Prestazione comunque sufficiente per il portoghese.

Sterling 7.5 - Di gran lunga il migliore in campo, nominato "man of the match" anche dal pubblico dell'Etihad. Spina nel fianco per gli avversari, che fanno difficoltà a contenerlo. Oltre al gol che ha aperto le marcature del City, tante altre occasioni degne di nota per la stella della nazionale inglese. (Dal 76' Aguero 5.5 - Quarto d'ora poco brillante per l'argentino)

Gabriel Jesus 7 - Autore dell'assist per il primo gol di Sterling. Fa dell'attenzione il suo punto forte.