Le pagelle del Manchester United - Balla la difesa, male anche Herrera

Risultato finale: Manchester City-Manchester United 3-1

De Gea 5 - Ha le sue colpe sul secondo gol del City.

Young 5 - Sterling prima, Sané poi. Clienti scomodissimi, non riesce ad arginarli neanche con l’esperienza a disposizione. Tiene in gioco Gundogan nell'azione del terzo gol.

Smalling 6 - L’unico a provare concretamente ad arginare l’esuberanza dello United, ovviamente non basta.

Lindelof 5 - Perennemente in balia degli avversari, stasera non sa che pesci prendere.

Shaw 5 - Soffre il fraseggio nello stretto dei calciatori del City nel primo tempo e nella ripresa ha gli incubi quando Guardiola sposta Sterling sulla sua corsia.

Herrera 4.5 - Perde una quantità esagerata di palloni in uscita e favorisce inevitabilmente l’avanzar e del City. Dal 73’ Mata 5 - La musica non cambia.

Matic 5 - Impreciso più volte quando c’è da smistare palla verso le due corsie esterne. Non la sua miglior giornata.

Fellaini 6 - E’ costretto spesso a mettere una pezza ai buchi lasciati dai suoi compagni in fase di ripiego. Preciso anche in fase di impostazione.

Lingard 5 - Praticamente nullo il suo apporto in fase offensiva. Consegna al City il pallone che porta al gol di Aguero. Dal 57’ Lukaku 6.5 - Al primo pallone toccato conquista il rigore che riporta in gara la sua squadra. Poi non viene più servito.

Rashford 5 - Poche fiammate, anche per gli scarsi rifornimenti che arrivano dalle sue parti. Dal 73’ Sanchez 5 - Non ci si accorge del suo ingresso in campo.

Martial 5.5 - Ancora in gol, su un penalty conquistato da Lukaku. Poco altro fino al 90’.