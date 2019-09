Le pagelle del Manchester United - Bene gli esterni. Incubo Tuanzebe

Risultato finale: Manchester United-Arsenal 1-1

De Gea 6,5 - Un solo (doppio) intervento nel primo tempo, ma vitale: si distende bene sul diagonale di Saka, è prodigioso sulla ribattuta da un metro di Guendouzi. Si arrende allo scavetto di Aubameyang, ma le responsabilità ricadono tutte su Tuanzebe.

Tuanzebe 4,5 - Una follia che vale il pareggio dell'Arsenal: passaggio in orizzontale che si trasforma in un assist per Saka, reattivo nell'imbucata per Aubameyang. L'assistente lo grazia, il VAR no. Pensare che in precedenza aveva tenuto bene sul suo lato.

Lindelof 6,5 - Il timing delle chiusure non è sempre impeccabile, ma stasera ci mette molto del suo. Sbroglia più di una situazione intricata, poco dopo il pari di Aubameyang evita il raddoppio di Saka con un bel salvataggio.

Maguire 5,5 - Per quanto lo United tradisca lacune e incertezze in ogni zona del campo, la coppia centrale assolve con diligenza i propri oneri per più di un tempo. Un neo sulla sua serata: non sale in tempo e tiene in gioco Aubameyang. Pericolo pubblico sui calci piazzati.

Young 5 - Le iniziative di Saka lo preoccupano e talvolta lo disorientano. Tanta confusione in appoggio alla manovra: il suo apporto è sommario, e inefficace. Nessun traversone invitante per i compagni.

McTominay 7 - Saliscendi in un primo tempo sporco: pulisce qualche buon pallone, ma si perde in alcuni disimpegni rivedibili. Poi, a ridosso dell'intervallo, un gol da non credere: sull'assist involontario di Rashford estrare dal cilindro un bolide imprendibile per Leno. Sale in cattedra anche nel finale convulso.

Pogba 5 - Troppo al di fuori del vivo del gioco, se si rapporta la sua prestazione alle sue potenzialità. La condizione fisica è un fattore, ma è troppo passivo nelle due fasi. L'unico squillo è un destro a giro che sibila il legno.

Pereira 6,5 - Protagonista della fase centrale del primo tempo, nel bene e nel male: prima con un grande assolo disinnescato da Leno, poi con un tackle ruvido su Guendouzi che gli costa il cartellino giallo. Elemento prezioso nei ribaltamenti di fronte, anche se non sempre compie la scelta giusta. (Dal 74' Greenwood 6 - Ingresso positivo. Fa ammonire Xhaka).

Lingard 5 - Schierato un po' a sorpresa da Solskjaer, dimostra di essere ancora piuttosto lontano dalla forma migliore. Prova a cucire il gioco, ma spesso si trova avvinghiato nel traffico, senza grossi margini di manovra. (Dal 74' Fred 6 - Ha poco tempo a disposizione per incidere, ma lotta e prova a suonare la carica).

James 6,5 - Mette subito in guardia Chambers con un paio di sgasate che sembrano intimidire il laterale dei Gunners, che viene anche ammonito al decimo. Dà il via all'azione conclusa dalla rete di McTominay con un cross leggermente fuori misura per Rashford. Calo fisico e mentale dopo l'intervallo.

Rashford 5 - Lui come altri compagni è in forte ritardo di condizione. Lo si vede sull'occasione goffamente vanificata al quarantaduesimo. Errore indorato dall'invenzione di qualche minuto dopo di McTominay, cui serve un assist involontario. Pur in una serata per lui negativa, per poco non trova il raddoppio allo scadere con un destro violento su punizione.