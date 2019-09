Le pagelle del Manchester United: ci prova James, gara horror di Young

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

De Gea 6 - Subisce due gol, ma nulla poteva su ambedue le reti. Per il resto, gara su buoni livelli.

Wan-Bissaka 6 - Bene in avanti, discreto in difesa. Non soffre particolarmente sulla propria fascia, ma quando si propone è devastante.

Lindelof 5 - Aveva fatto male già l'anno scorso nella medesima gara, si ripete oggi pur senza siglando un autogol.

Maguire 5,5 - Ha sui piedi il possibile pari dello United, ma Fabianski glielo nega. In generale meglio di Lindelof in difesa.

Young 4,5 - Un buono stop, nulla di più. Sbaglia tutti i cross su calci piazzati, e si perde ciclicamente gli avversari che spadroneggiano sulla sua fascia.

McTominay 6 - Prova ordinata, senza infamia e senza lode.

Matic 5,5 - Prova la conclusione da lontano, ma non dà la sua solita fisicità al reparto.

Dal 71' Fred 4 - Si presenta alla gara perdendo un pallone banale sull'azione più pericolosa dei suoi nel secondo tempo. Neanche lontano parente del gran giocatore visto in Ucraina.

Andreas Pereira 5,5 - Evanescente, non si vede praticamente mai dal suo lato e raramente si accende se non per il cross su Mata che però sbaglia clamorosamente.

Mata 5 - Il suo erroraccio poteva portare lo United al pari. Si vede davvero troppo poco, e fisicamente soffre gli avversari più freschi.

Dall'81' Gomes sv

James 6,5 - Viene murato da Fabianski, ma fa prendere diversi spaventi alla difesa di casa. Gli manca solo il gol, predica praticamente nel deserto però.

Rashford 5 - Non poteva certo fare miracoli vista la sterilità offensiva suoi, ma va detto che neanche ci prova più di tanto. Esce per infortunio lasciando i suoi senza centravanti.

Dal 60' Lingard 5,5 - Fa poco più del compagno, ma gioca in un ruolo non suo cedendo la posizione a James negli ultimi scampoli di gara. Avrebbe anche la palla del pari, ma viene murato da Yarmolenko.