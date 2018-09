Le pagelle del Manchester United - Lukaku si sacrifica, sfortunato Pogba

Risultato finale: Watford-Manchester United 1-2

De Gea 6,5 - Non ha alcuna responsabilità sulla rete siglata da Gray, è prodigioso con un intervento super scacciando la sfera dall'incrocio sul destro di Deeney.

Valencia 5,5 - Nulla da eccepire in fase di spinta per il capitano del Manchester United, meno efficace in copertura quando si trova a fronteggiare un super Roberto Pereyra. (Dal 90' Bailly sv).

Smalling 6,5 - Fa valere i suoi centimetri sui tanti lanci lunghi del Watford, al tramonto del primo tempo è bravo a colpire in girata per il raddoppio dello United.

Lindelof 6 - Prestazione sufficiente del centrale svedese nonostante la presenza di Deeney e Gray, non concede spazio ai due attaccanti del Watford.

Young 6,5 - Spinta continua sulla corsia mancina, a rimorchio sul possesso di Sanchez. Dal suo mancino poi nasce l'assist vincente per la rete che sblocca il match di Lukaku.

Fellaini 6,5 - Comincia male la sfida del belga, irritante nei primi minuti con qualche disattenzione grave. Cresce con il passare dei minuti e fa da sponda per Smalling in occasione della rete del centrale inglese.

Matic 5 - Prova d'esperienza e di carattere senza eccedere per il mediano serbo per quasi tutta la sfida, la stanchezza influisce sulla sua prestazione e si prende il rosso evitabile nel finale.

Pogba 6,5 - Quando prova la giocata è sublime, tocca la sfera come pochi. Non riesce a festeggiare la presenza numero cento con il gol nonostante le numerose occasioni dalla distanza.

Lingard 5,5 - Il meno in palla del tridente dello United, prova spesso la giocata personale ma perde il duello con Holebas. Lascia il campo per far spazio alla freschezza di Martial. (Dal 71' Martial 6 - Nel finale di gara mette a disposizione della squadra la sua spinta offensiva nei contropiedi poi non concretizzati dallo United).

Lukaku 7 - Un attaccante completo, sfrutta da attaccante di razza il primo pallone sporco in area di rigore poi si allarga per aprire spazi a favore della velocità degli esterni.

Sanchez 6 - Comincia benissimo dispensando colpi d'alta scuola specie nel servizio per Lukaku, nel secondo tempo l'intervento provvidenziale di Cathcart gli nega la gioia del gol. (Dal 83' McTominay sv).