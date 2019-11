Le pagelle del Manchester United - Martial inventa, Fred sottotono

Risultato finale: Manchester United-Brighton 3-1

© foto di imago sportfotodienst

De Gea 6 - Spettatore non pagante, nel primo tempo non compie nessun intervento. Gestisce senza problemi, ha poco lavoro da svolgere durante tutto il match. Poche colpe sul gol subito, è stato più un errore collettivo della linea difensiva.

Wan-Bissaka 6 - Non affonda moltissimo sulla corsia di competenza, si limita a gestire le ripartenze da parte degli ospiti senza concedere nulla. Bene sotto dal punto di vista mentale, manca soltanto in fase di spinta.

Lindelof 6 - Sempre attento in fase difensiva, nel primo tempo non si passa mai. Una sbavatura sul corner del Brighton che porta al gol, ma il calo d'attenzione è stato da parte di tutto il reparto.

Maguire 6-5 - Attento in qualsiasi giocata offensiva da parte degli ospiti, legge bene le situazioni e detta i tempi quando deve costruire gioco. Quando può si fa vedere anche in attacco.

Williams 6 - Non spinge mai anche perché dalle sue parti c'è Rashford, dunque deve gestire senza mai forzare. Mantiene alta la concentrazione durante tutto il match. (Dal 91' Rojo s.v.).

McTominay 6.5 - Uno dei più propositivi in campo, dall'inizio della sfida inizia a gestire il pallone e prova anche ad inserirsi per poter far male agli avversari. Va vicino al gol, soltanto la deviazione di Propper gli nega l'esultanza.

Fred 5.5 - Sottotono rispetto ai compagni di reparto, sbaglia diversi passaggi e non trova mai la giocata giusta. Nel finale sfiora il gol su calcio di punizione.

James 5.5 - Si vede pochissimo ed entra poco nel vivo dell'azione, soprattutto nella ripresa soffre il calo fisico e non riesce più a gestire la gara con la lucidità necessaria.

Pereira 7 - Apre le marcature con un bel gol, quando trova spazio cerca sempre la conclusione verso la porta. Moto perpetuo, non dà mai punti di riferimento. (Dal 71' Lingard 6 - Buon impatto sulla sfida, spesso prova l'accelerazione quando c'è spazio per ripartire).

Rashford 7.5 - Mezzo voto in meno per il gol sbagliato da due passi, in quel caso deve fare molto di più. Un giocatore come lui deve essere sempre presente dal punto di vista mentale. Gioca comunque una gran gara, trovando il gol che chiude il match. (Dal 91' Greenwood s.v.).

Martial 7 - Funzionale al gioco dei Red Devils, non sbaglia mai la scelta e riesce sempre a trovare la giocata giusta. Non segna, ma fa segnare i suoi compagni con due assist.